CINEMANCHÌO sbarca alla Festa del Cinema di Roma

Con una serie di iniziative 2 film accessibili – fra questi il film in concorso dei Fratelli Taviani Una questione privata 2 film / cartoni nell’ambito dell’iniziativa Alice nella Città proiettati in modalità Friendly Autism Screening a ingresso gratuito con il patrocino della Camera dei Deputati E infine un convegno dedicato al confronto tra il mondo del cinema e le tematiche dell’accessibilità

Seconda uscita pubblica dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia delle attività di CINEMANCHIO per la resa accessibile del prodotto audiovisivo ai disabili sensoriali, cognitivi e non solo.

Nell’ambito della 12 edizione della Festa del Cinema di Roma (26 ottobre – 5 novembre) CINEMANCHIO, in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, presenta due film con resa accessibile e due cartoni animati della Rassegna “Alice in città” con proiezioni Friendly Autism Screening, il particolare adattamento ambientale che consente la visione ai bambini nello spettro autistico (in collaborazione con ANGSA). Infine nell’appuntamento speciale del 31 ottobre ore 18.30 Spazio Roma Lazio Film Commission: il Cinema si confronta con le tematiche dell’accessibilità.

Programma proiezioni e convegno

Venerdì 27 ottobre ore 20,00 – VILLAGGIO DEL CINEMA3 e GOOGLE CINEMA HALL Una questione privata (In concorso) Regia di Paolo e Vittorio Taviani P 27/10 Sala Sinopoli 19:30 €25 Pubb Acc R 27/10 3 e Google Cinema Hall 20:00 €12 Pubb Acc R 28/10 Sala Sinopoli 15:30 €12 Pubb Acc R 28/10 My Cityplex Europa 16:00 €12 Pubb Acc proiezioni accessibili con sottotitolazione e audiodescrizone scaricabile dalla App Moviereading prima dell’ingresso in sala. Realizzazione SubTi Access

domenica 5 novembre ore 22,00 – VILLAGGIO DEL CINEMA3 e GOOGLE CINEMA HALL In un giorno la fine (Sezione Riflessi) – unica proiezione accessibile Regia Daniele Misischia

I due film Friendly Autism Screening dalla Rassegna ALICE NELLA CITTA’ Cinema dei Piccoli Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni, 15 Ingresso gratuito – 2 novembre ore 18,00 Pipì, Pupù, Rosmarina -Il Mistero delle Note Rapite Regia Enzo d’Alò – 4 novembre ore 11,00 Nut Job – Tutto molto Divertente (Eventi Speciali)

Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni, 15 Regia Enzo d’Alò – (Eventi Speciali) Regia Cal Brunker

Le due proiezioni Autism Friendly al Cinema dei Piccoli hanno il Patrocinio della Camera dei Deputati

CONVEGNO 31 ottobre 2017 – Ore 18,30 Auditorium Parco della Musica – Spazio Roma Lazio Film Commission Il cinema si confronta con le tematiche dell’accessibilità Il mondo del cinema si confronterà con le tematiche dell’accesso per le persone disabili. Parteciperanno tra gli altri Roberto Perpignani, uno dei più grandi montatori della storia del cinema italiano (al Festival con “Una questione privata” dei Fratelli Taviani) e Rita Borioni, Consigliera d’Amministrazione della RAI a testimonianza dell’attenzione che il Progetto Cinemanchìo sta rapidamente acquisendo.

