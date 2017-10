Cinema Méliès, a Perugia dal 19 al 25 ottobre 2017

PERUGIA – Continua la programmazione del Cinegatti al Nuovo Cinema Méliès, piccolo Cinema di 88 posti in via della Viola a Perugia. Dal 19 al 24 ottobe sarà proiettato Ritorno in Borgogna. Dopo la morte del padre, tre fratelli riscoprono e reinventano i legami familiari, uniti dalla passione per il vino. Due saranno gli spettacoli giornalieri alle 18,30 e alle 21,30, tranne martedì 24 che andrà solo alle 21,30

Continua la programmazione di Emoji – Accendi le emozioni il 21 e il 22 ottobre con un unico spettacolo giornaliero alle ore 16,30. Mentre il 24 e il 25 ottobre sarà proiettato la Forma della Voce. Il film racconta con enorme delicatezza le difficoltà di una ragazzina non udente, vittima del bullismo. Sarà proiettato il martedì solo alle 18.30 e il mercoledì anche alle 21,30.

http://www.umbriajournaltv