Arriva ‘Nonno ascoltami’!, la campagna nazionale per i controlli gratuiti dell’udito

A Firenze arriva ‘Nonno ascoltami!’. Sarà la prima volta che la Toscana ospiterà la campagna nazionale per la prevenzione contro i disturbi dell’udito, ‘Nonno ascoltami!’, che domenica 22 ottobre approda a Firenze, in piazza Annigoni, dalle 10 alle 19, offrendo l’opportunità di effettuare controlli gratuiti dell’udito, nelle tende messe a disposizione da Croce rossa e Misericordia.

Con ‘Nonno ascoltami!’ saranno in piazza medici specialisti e tecnici dell’udito, a disposizione dei cittadini che vogliano effettuare un controllo dell’udito, grazie all’impegno di diversi partner nazionali e locali.

L’iniziativa è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore al Welfare Sara Funaro, dal responsabile del Reparto di Otorinolaringoiatria AOU Meyer dott. Franco Trabalzini, dal presidente onorario e fondatore di ‘Nonno Ascoltami!’ Mauro Menzietti, da Maria Assunta Mencarelli dell’Usl centro Toscana, dalla presidente dell’associazione ‘Io parlo’ Laura Brogelli e dai partner tecnici Silvia Scialanca, Sergio Panizza e Fabrizio Lotti.

“E’ una campagna molto importante – ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro – per la prima volta a Firenze grazie all’associazione ‘Nonno Ascoltami’ che collabora a livello nazionale con tante realtà. Una campagna che si svolgerà domenica a Firenze per cercare di sensibilizzare e fare prevenzione sul tema dell’udito, su cui c’è da lavorare in sinergia e in maniera forte con le istituzioni. Come amministrazione abbiamo appoggiato questa campagna e vogliamo continuare questo lavoro insieme. Abbiamo avvisato tutte le realtà associative del territorio, in particolare quelle che si occupano di anziani, proprio per dare la possibilità di usufruire in questa giornata di screening con professionisti e per fare in modo che aumenti l’attenzione su questo tema”.

‘Nonno ascoltami!’ è soprattutto un evento sociale che, prendendo spunto dalla Festa dei nonni, richiama in piazza tutta la famiglia per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche dell’udito – ha commentato Mauro Menzietti, ideatore dell’iniziativa -. È la sanità che va incontro alle persone, riunendo in un unico evento tutte le figure professionali coinvolte nella tutela della salute (medici chirurghi, otorini, audioprotesisti, audiometristi), tutto a vantaggio dei cittadini”.

L’iniziativa, patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della Salute e realizzata con il supporto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), è arrivata quest’anno alla sua ottava edizione e ha visto il coinvolgimento di 16 regioni, 37 città e 10 milioni di cittadini in tutta Italia. A Firenze l’evento è promosso grazie al sostegno di Widex, Medel, Inventis

