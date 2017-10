Apple, in arrivo centinaia di nuovi emoji con iOS 11.1

6 Ottobre 2017 – Con l’arrivo del nuovo aggiornamento al sistema operativo mobile iOS 11, Apple si prepara a rilasciare anche moltissimi nuovi emoji che gli utenti di iPad e iPhone potranno utilizzare nelle loro conversazioni e nelle loro applicazioni. Sono centinaia i nuovi simboli pensati per iOS 11, dagli animali alle faccine divertenti.

Come accennato le nuove emoticon saranno moltissime e andranno a riempire praticamente ogni categoria. Per esempio, tra gli animali ci sarà un dinosauro, ma anche la giraffa e un grillo. Tra gli elementi legati al cibo le novità sono i ravioli al vapore e i noodles, tipici della cucina asiatica, e la classica Beef Pie inglese. In pratica un tortino al forno ripieno di carne. Tra gli sport è stato inserito l’emoji legato all’arrampicata e lo slittino. Ma a farla da protagonista è la pietra lucida del curling. Moltissime sono invece le nuove faccine, da quella che impreca a quella che chiede di fare silenzio. Tra le figure fiabesche troviamo invece un vampiro, una sirenetta, una fata e un mago.

Nuovi emoji Apple

Tra le figure che possiamo definire come “quotidiane”, ovvero quelle che ci aiutano ad esprimere azioni e lavori che facciamo ogni giorno, fa discutere l’emoji legata alla mamma che allatta al seno. Mentre è stata introdotta anche la figura di uomini e donne in accappatoio pronti per fare una doccia rilassante. Molto carina la manina che dice “Ti Amo” nella lingua dei segni statunitense. Le nuove emoji di Cupertino debutteranno nelle prossime versioni beta di iOS 11 e di iOS 11.1. E saranno poi rese disponibili anche su macOS e watchOS.

