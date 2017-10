Aperte le iscrizioni al 3° premio nazionale ‘TURISMI ACCESSIBILI’

Dal 9 ottobre 2017 al 5 maggio 2018, si può partecipare al terzo premio nazionale “TURISMI ACCESSIBILI – Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere” bandito dalla onlus Diritti Diretti (www.dirittidiretti.it) che progetta, insegna e comunica il turismo accessibile dal 2008.

Il concorso è a partecipazione gratuita, aperta tramite un apposito modulo on-line sul sito web www.turismipertutti.it.

“TURISMI ACCESSIBILI” è stato ideato da Simona Petaccia (Giornalista e Presidente Diritti Diretti) per far conoscere le buone pratiche sull’accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicatori attraverso articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha prodotto sviluppo socio-economico unendo l’accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità. L’invito alla partecipazione è, poi, indirizzato anche alle realtà pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che hanno affidato iniziative d’informazione e di comunicazione sull’accessibilità a tali professionisti.

“TURISMI ACCESSIBILI” premia quindi l’accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressuale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc.

Sono previsti due riconoscimenti: PREMIO DEL PUBBLICO – L’opera più votata riceve Euro 1.000,00 (Mille); PREMIO DEGLI ESPERTI – L’opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa.

«Diritti Diretti – ha dichiarato Simona Petaccia – ha scelto di assegnare il premio in denaro attraverso la giuria popolare per evitare eventuali “conflitti d’interesse” con i partecipanti. Questa scelta è stata dettata dal fatto che, operando già da anni nel settore del turismo accessibile, la onlus è entrata in contatto con molti professionisti che operano in questo campo e in quello della Comunicazione».

«Nella precedente edizione – continua la Presidente – le persone che hanno scelto di votare per una delle opere candidate sono state 1.347. Questo vuol dire che siamo riusciti a far appassionare le persone al tema dell’accessibilità universale. Il pubblico si è, in sostanza, raddoppiato rispetto alla prima edizione, che aveva registrato 721 voti».

«TURISMI ACCESSIBILI – conclude Petaccia – è un premio autofinanziato da Diritti Diretti, ma è stato bello vedere una buona risposta da parte delle istituzioni. Tra gli altri, infatti, l’edizione 2017 ha ottenuto anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Camera dei Deputati».

INFO : info@dirittidiretti.it.

___________________________

FOTO:

Per scaricare la foto di Simona Petaccia (Giornalista e Presidente Diritti Diretti), cliccare qui.

VIDEO:

Per visualizzare e/o scaricare il video di presentazione del premio, cliccare qui

Visita il sito Web

Guarda il video in italiano e il video in inglese

Iscriviti alla Newsletter

Seguici su Facebook, Twitter e Youtube