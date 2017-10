Quest’anno per la prima volta l’Associazione Ligure Ipoudenti- sulle ALI dell’udito onlus parteciperà alla:

4th International Accessibility Conference On Hearing Loops and Hearing Technology – Future LOOPS (4 ^ Conferenza internazionale per l’accessibilità sull’impianto ad induzione magnetica e le tecnologie per l’udito – il futuro del LOOPS)

La conferenza si svolgerà a Berlino il prossimo 6 e 7 ottobre 2017. Grazie ad un contributo abbiamo finalmente la possibilità di partecipare a questo importante incontro internazionale.

Il titolo della nostra presentazione: “The spread of the hearing loop in Italy, Obstacles and opportunities” – “La diffusione dell’impianto ad induzione magnetica in Italia. Ostacoli e opportunità” .

Il link: https://www.schwerhoerigen-netz.de/ifhoh-2017/english/?L=0

Questo è il 3° incontro internazionale che si svolge in Europa dopo la 1a conferenza che si è tenuta a Winterthur (2009) e la seguente ad Eastbourne (2013).

Purtroppo ai primi due eventi la nostra Associazione non ha potuto partecipare, ora invece, visto le nostre numerose iniziative realizzate a Genova e gli altri progetti portati a termine in altri Comuni Italiani, il Consiglio Direttivo intende partecipare a questo importante incontro, anche come relatore.

Alla conferenza avranno modo di intervenire i rappresentanti di associazioni di volontariato provenienti da alcuni Stati , tecnici esperti di LOOP e di altre tecnologie assistive provenienti da altri Paesi..

L’incontro offrirà l’opportunità per confrontarci sulle esperienze finora effettuate ed a essere informati sulle novità tecnologiche che possono favorire l’integrazione nella società delle persone con problemi di udito.

Inoltre al termine della conferenza sarà offerta a tutti i partecipanti una visita guidata in città con gli strumenti utili per le persone che hanno problemi di udito.

Purtroppo ancora oggi in Italia c’è una scarsa informazione sulle tecnologie assistive per le persone sorde ed ipoudenti.

All’estero, come ad esempio negli Stati Uniti e nei Paesi nord europei questi sistemi tecnologici sono molto conosciuti ed è possibile trovare informazioni su questo argomento in lingua inglese.

Secondo la AAATE Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (Associazione della promozione della Tecnologia Assistiva in Europa):

“La tecnologia assistiva (Assistive Technology) è un termine per indicare qualsiasi prodotto o servizio basato sulla tecnologia in grado di facilitare le persone con limitazioni funzionali di ogni età nella vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero .

Per chi soffre di problemi di udito le tecnologie assistive sono tutti quegli strumenti o ausili tecnologici capaci di migliorare la comunicazione o l’ascolto alle persone sorde ed ipoudenti .”

Pertanto, in questo caso, nelle tecnologie assistive oltre agli ausili acustici , gli impianti cocleari, i personal devices, sono compresi gli impianti ad induzione magnetica, i sistemi ad infrarosso, i sistemi a modulazione di frequenza e i sottotitoli.

Confidiamo di vedere crescere l’interesse su questi strumenti assistivi dedicati alle persone sorde. Inoltre contiamo di vedere presto inseriti anche nelle linee guide per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

