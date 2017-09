XXIV edizione: Le vie dei Festival 2017

Con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza

Scene, maschere e costumi Ilaria Ariemme, disegno luci Giuliano Bottacin, cura del suono Luca De Marinis produzione Teatro dei Gordi, Tieffe Teatro Milano con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Progetto Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo – Armunia – Campo Teatrale di Milano – Centro Artistico Il Grattacielo – Centro Teatrale MaMiMò- Mo-wan teatro – Sementerie Artistiche – Concentrica 2016

Teatro Vascello sabato 30 settembre ore 21.00

Comunicato stampa del 12- Sulla morte senza esagerare

Selezione Visionari Kilowatt Festival e Artificio Como 2016 Vincitore all’unanimità del Premio alla produzione Scintille 2015 Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2015, indetto dall’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine: spettacolo vincitore del Premio Speciale, Premio Giuria Allievi Nico Pepe e Premio del Pubblico

Il Teatro dei Gordi, compagnia giovane che ha suscitato molto interesse e vinto già alcuni premi, arriva a Roma per Le vie dei Festival 2017 con la sua ultima produzione, Sulla morte senza esagerare omaggio alla poetessa polacca e Premio Nobel Wisława Szymborska, ideato e diretto da Riccardo Pippa. Uno spettacolo di teatro senza parole, capace però di comunicare in maniera efficace, suggestiva e poetica attraverso il movimento, il gesto, le invenzioni scenografiche.

Uno spettacolo che affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso un uso non convenzionale delle maschere, (realizzate dalla scenografa Ilaria Ariemme).

Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi, c’è la Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la invocano. L’unica certezza è la morte, si dice. Ma quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte, lei che è immortale, di cosa significhi morire? Maschere contemporanee di cartapesta, figure familiari raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontano storie semplici, con ironia, per parlare della morte, sempre senza esagerare. In scena gli attori, dieci maschere contemporanee fanno un teatro di figure, archetipi, immaginari condivisi, per parlare a tutti oltre le barriere della parola.

Il Teatro dei Gordi, nasce nel 2010, dal desiderio di alcuni neodiplomati alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano di dare continuità al percorso di formazione teatrale intrapreso nei tre anni di Accademia. Da allora il gruppo ha lavorato alla realizzazione di diversi spettacoli per adulti e bambini e ha collaborato alla realizzazione di eventi artistici e culturali in ambito regionale e nazionale.

Sulla morte senza esagerare, coprodotto con il Tieffe Teatro Menotti e realizzato in forma completa nel 2016, ha vinto – presentando uno studio di 20 minuti – il premio Scintille 2015, promosso dal Teatro Alfieri di Asti e da Tieffe Teatro Menotti di Milano e il riconoscimento del pubblico al Premio Giovani Realtà del Teatro 2015, promosso dall’Accademia d’Arte Drammatica di Udine, mentre nel 2016 è stato premiato dal progetto NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, promosso da Regione Lombardia e sostenuto da Fondazione Cariplo e AGIS lombarda

Per le prenotazioni e le informazioni: (ovvero la mail infoleviedeifestival@gmail.com)