Torvaianica, il kitesurf ‘incontra’ i non udenti

Domenica 17 settembre, presso la struttura dell’associazione “Areakitetorvaianica” di Torvaianica, sul lungomare delle Sirene 99, si è svolta una giornata di sport e allegria in collaborazione con l’associazione culturale sportiva dei sordi di Torvaianica e l’azienda hawaiana “Wainman Hawaii Kiteboarding”.

Durante l’intera giornata si sono svolte dimostrazioni gratuite di kitesurf per persone non udenti, tenute da un istruttore anch’egli non udente. – “Si tratta di un evento pilota – spiegano gli organizzatori – Questa è la prima iniziativa di questo tipo che si svolge nella nostra città e è ha come scopo avvicinare a questo sport anche persone con handicap di vario tipo”. Ottima la risposta di bambini, adolescenti e adulti, che hanno approcciato al kitesurf con entusiasmo.