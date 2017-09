Scuola Lazio, mancano assistenti a sordi: presidio all’assessorato

Gli oltre 250 assistenti alla comunicazione per ragazzi sordi nel Lazio sono ancora in attesa di sapere dove e quando opereranno, nonostante sia già iniziato l’anno scolastico.

Roma, 26 set. (askanews) – ieri

Circa 500 ragazzi sordi, di conseguenza, non possono frequentare regolarmente le lezioni. Per questo motivo – spiega un comunicato stampa Fp Cgil Roma e Lazio – domani verrà organizzato un presidio di protesta sotto l’assessorato regionale alla scuola. “Nonostante la rendicontazione da parte della Cooperativa, dalla Regione Lazio – afferma il comunicato – risultano ritardi nei versamenti di alcune mensilità e l’assenza di indicazioni certe sull’attivazione del servizio, già prorogato per lo scorso anno scolastico e ora in attesa del nuovo bando di assegnazione”.

“Gli assistenti alla comunicazione – prosegue la nota – hanno acquisito un alto livello professionale negli oltre 15 anni di storia del servizio, gestito dalla ex Provincia di Roma e ora passato alla Regione a seguito del riordino previsto dalla legge Delrio, che ha trasformato la provincia in Città metropolitana. Le difficoltà amministrative dovute al passaggio di funzioni tra i due enti non possono in alcun modo ricadere direttamente sul diritto al lavoro di personale qualificato e mettere a rischio il diritto allo studio dei ragazzi non udenti”.

“Da luglio – aggiunge la Fp Cgil Roma e Lazio – la Regione non risponde alle ripetute richieste di incontro. Da qui la decisione, condivisa con i lavoratori e le famiglie degli studenti, di manifestare domani 27 settembre sotto l’assessorato regionale alla scuola, in Piazza Oderico da Pordenone (via Cristoforo Colombo), dalle 10 alle 13, per aumentare l’attenzione pubblica sulla delicata questione che riguarda più in generale la sensibilità delle istituzioni sulla tutela delle disabilità”.

