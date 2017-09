Gentilissimi, ci ha fatto piacere legere l’articolo sul rinnovo della patente di guida per le persone con disabilità uditiva,ripreso da alcune testate giornalistiche .

A questo riguardo cogliamo l’occasione per condividere una riflessione sulla circolare su visite patente di guida per persone affette da sordità (comuncato n°80 del 14 agosto 2017) del Ministero della Salute .

L’APIC ritiene che quanto afferma il comunicato stampa del Ministero della Salute sia una buona notizia che conferma la giustezza delle ragioni delle richieste portate avanti dalle associazioni in merito all’inserimento della sordità fra le patologia stabiizzate . Nell’attesa di poter visionare la circolare e aver conoscenza piena e particolareggiata del chiarimento del testo al fine di evitare interpretazioni non corrispondenti al chiarimento (purtroppo non siamo riusciti a recuperarla),non ci lasciamo andare ad esultanze che potrebberero tramutarsi in delusioni .

La nostra preoccupazione è essenzialmente questa : per le persone in situazione di disabilità uditiva profonda senza il riconoscimento L 381/70, la circolare specifica la possibilità del rinnovo della patente di guida attraverso il medico monocratico ?

Questo dubbio nasce da una interpretazione che ci auguriamo non corretta , ci sembra che la circolare nel ribadire l’applicazione omogenea per tutto il territorio nazionale delle procedure di seplificazione stabilisca come requisito prioritario il riconoscimento della L.381/70

La condizione di sordo civile con la legge vigente (L381/70)viene riconosciuta a chi nasce o diventa sordo entro il 12° anno di età , quindi chi lo diventa successivamente in modo grave /gravissimo ha solo riconoscimento dell’invalidità civile , la situazione di sordità grave comporta che la visita per il rinnovo della patente di guida venga effettuata c/o la Commissione Provinciale dell’INPS .

Riteniamo che le persone con disabilità uditiva grave mancante del riconoscimento di sordo civile (L 381 /70 ) siano in maggioranza e si trovano nella situazione di disagio al momento del rinnovo patente di guida . L’eventuale esclusione dalla possibilità di rinnovare la patente con dottore monocratico x non requisito L381/70 ,significherebbe discriminazione ,chi utilizza l’impianto cocleare sicuramente si nella condizione di persona con patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento.

