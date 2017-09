Politica, Legge Elettorale, Dignità Umana. Ma i Cattolici dove andranno?

E’ necessaria ed urgente una reale e concreta considerazione da parte del Parlamento nei Punti Programmatici della Legge Elettorale in itinere, che sia quella a favore della socialità e tutti quei problemi che imperversano nella vita quotidiana, specialmente nel settore sicurezza !

Politica, Sistema Proporzionale, Maggioritario, Rosatellum ?

Forse solo due schieramenti Politici possono salvare il n/s Paese ! Ed i Cattolici dove vanno ?

Siamo del parere che l’attuazione di un Programma Politico, di una Legge Elettorale, di uno Strumento Legislativo in cui i contenuti fondamentali sono contro la Fede Cristiana la Morale il Bene Comune e questi siano sovvertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a tali contenuti, la coscienza cristiana non permetta a nessuno di favorire l’attuazione.

A n/s sommesso avviso il compito dei Cattolici, quali cittadini, resta quello di difendere i valori morali per risolvere le necessità della gente, che in questi ultimi tempi sono veramente dannifichi !

Constatiamo ogni giorno l’intreccio Partiti, Movimenti, Nuove Proposizioni Politiche, che non sono altro che Gruppi di Potere !

Con i loro 2% od oltre, vogliono comandare o restare seduti sulle poltrone che non solo ostacolano una media efficienza o governabilità della n/s Organizzazione Istituzionale, ma riducono la possibilità che l’intervento dei cittadini elettori si trasformi sempre più, secondo la tendenza, da voto di investitura in voto di indirizzo .

Chiamare il popolo ad esprimere la volontà per due schieramenti politici con un Referendum, strumento di democrazia e di partecipazione diretta, è presupposto per gli elettori essere pienamente consapevoli sulla natura del quesito posto ai sensi dell’art.50 e 75 della Costituzione .

L’Italia in questo momento deve risolvere due urgenze : crisi economica e politica, l’una abbisogna necessariamente di persone valide, serie, oneste per la risoluzione di questo urgentissimo problema, l’altra in una Politica incarnata in schieramenti che originano un Governo stabile, sicuro, che possa governare .

Non si deve dimenticare l’altissimo contributo dato sul piano culturale e giuridico dai Cattolici per una corretta definizione dei rapporti sociali dopo la guerra 1940/1945 in un atto, la Costituzione, che doveva produrre atti di pacificazione futura ed improntati dall’esigenza di non introdurre motivi di conflittualità nel difficile momento della ricostruzione .

La democrazia, governo di popolo, è tale quando svolge le sue funzioni, quando vengono eliminate quelle reali disparità che rendono efficiente il diritto positivo, ”fuori” da quelle esteriorità, in libertà e non in libertinaggio !

Bisogna finirla con questi atteggiamenti ! E’ necessario, opportuno, augurabile uscirne fuori !

E’ necessario un programma politico analizzando e valutando che la politica sia al servizio del bene comune, della società, ricordando che ogni civiltà incoraggia e promuove la libertà e la responsabilità dei cittadini, i quali, esercitando il diritto di voto, compiono il loro dovere di scegliere chi li deve governare e nello stesso tempo ai candidati ed ai due Partiti Politici la responsabilità di governare per il benessere della società .

Che il mondo cattolico si svegli !

E con le parole del saggio Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto né gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti