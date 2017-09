Perché il delirio per gli animali (che rispettiamo) è intenso e per converso non c’è delirio …

… anche, per questa umanità sofferente che dovrebbe essere in vetta alle buone regole etiche e civili, che non sono nelle virtù di una certa politica?

Il cittadino si chiede spesso : la Politica, col P maiuscolo come dice Papa Francesco ( 30 aprile 2017 Piazza San Pietro per i 150 anni dell’ Azione Cattolica), ha rispetto verso la dignità umana, gli emarginati, i disabili psicofisici, i poveri nonché quelli nuovi ?

In questi n/s turbolenti giorni, dove succede di tutto e tutto succede ad ogni piè sospinto, forse non ci resta che l’ironia contro l’imperversare dei luoghi comuni, per cercare di frantumare il muro di silenzio e disinteresse della politica verso la pseudo solidarietà verso gli “ultimi” ?

Il continuo parlottare della politica, direi sparlottare, le continue divisioni per formare altri “gruppetti politici” che cambiano solo di nome, quale utilità agli effetti pratici portano al cittadino ?

Solo grande confusione e solida mancanza di fiducia verso il Potere con conseguente ingovernabilità, nonostante continuo ricorso alle elezioni politiche e spreco di denaro pubblico, per tutto tornare come prima e peggio di prima ?

Ora vogliono cambiare la legge elettorale, per fare in modo che questa si volga a favore di questa inutile politica !

Siamo del parere che la pubblica opinione, quella sana, volga verso un bipolarismo che ha un suo fondamento essenziale lo diciamo da tempo !

I toni della campagna elettorale si faranno incandescenti, aspri, sempre più aspri, a volte inconcludenti : una Torre di Babele, privi di un programma serio e ponderato, che abbraccia valori morali, etici, onesti, diretti al bene comune ( parola strausata a volte in maniera “feroce” ed a volte “fuori posto” !)

Per questo raccomandiamo alla Politica almeno urgenti necessità utili verso priorità, indispensabili, sociali per il mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore, “argomenti sempre da noi sollecitati ai mass media, ai Governi, al Parlamento Italiano ed Europeo .

Ci chiediamo se in questa carenza non sia una forma di strisciante eutanasia, una eutanasia mascherata !

“La legge è uguale per tutti”, come base comune di convivenza, connivenza e di progresso per la società italiana, preciso richiamo della n/s Costituzione ai diritti inviolabili, ai principi di uguaglianza e di solidarietà e non vogliamo pensare come Tacito, insigne latinista di precetti morali, che profeticamente avvertiva “in repubblica plurimae leges” e noi aggiungiamo a volte ingiuste, non confacenti, disattente della realtà o prive di elementari cenni di democrazia!

Vi è un urgenza di rimuovere i vari problemi sociali che attanagliano tante famiglie nelle diverse cause, ma non dimentichiamo che urgono interventi socio-legislativi nei confronti dei pazienti fisici, psichici, cronici, anziani, poveri, emarginati e di quanti restano sempre “fuori” dagli interventi del welfare .

Il mondo della disabilità anela :

a) l’aspetto legislativo, cioè leggi concrete ed attuabili che tutelino questo “mondo”, ivi compreso i femminicidi ; b) l’aspetto economico perché con euro di 279,47 mensili che consentono solo di sopravvivere, quando la soglia di povertà è di 600 euro mensili . c) l’aspetto sanitario, per una assistenza sanitaria efficace, continua.

Ormai sono prossime le elezioni politiche quelle siciliane e poi le “altre” e la comunità, al di là di ogni schematismo o credo politico movimento d’opinione e all’interno di qualunque programma elettorale ( che ancora “non vediamo” in una seria concretezza programmatica, ma solo parole ! ), dovrebbe farsi carico di quei temi etici che riguardano i servizi pubblici o meno, necessari e riveduti con quei criteri non solo obbedienti alla crisi economica e direi anche morale, ma in un contesto etico e sociale bipolare ( forse ed ormai è la metodologia più sicura per governare e lo diciamo da tempo, da troppo tempo !), che tenga molto in evidenza, preziosi ed attuabili i valori morali con il precipuo scopo collettivo .

In analisi una legge elettorale con solo due sole forze politiche, come si voglia chiamare, quando fallisce una, passare all’altra !

Per la persona-sofferente, a volte, si può notare in genere che il rispetto per gli animali (verso cui abbiamo la massima comprensione e benevolenza) supera l’interesse verso l’uomo , collocando i primi nella serie A ed il secondo nella serie B della considerazione e dell’etica sociale.

Le n/s insistenze sono dirette alla politica, ai mass media, alle persone di buona volontà, affinché consideri la dignità umana , anzi , che la stessa sia ritenuta una priorità assoluta e non quella verso chi grida più forte !

Le “vuote parole” dirette ad affrontare e risolvere i problemi sociali orami sono chimere ! Questa è la verità !

Siamo nella civiltà che si dice figlia del progresso, figlia di una cultura illuminista, figlia della positività che esalta la ragione slegata e libera dal giogo della dittatura, ma nel frattempo siamo nell’era delle cartomanzie di ogni giorno, dell’oroscopo prima di uscire al mattino fuori di casa, per cercare nelle stelle e negli astri il futuro .

Signori della politica, dove imperano nuovi “pontefici” e quanti “dicono” e non “fanno”, sappiate che il futuro , soprattutto del popolo ma anche vostro, è nelle vostre mani ! E per favore : rispettate la dignità umana ! Queste nostre considerazioni vorrebbero aprire un dialogo con chiarezza, affinché nessuno si senta offeso, ma chieda alla propria coscienza se ha dato risposte sbagliate a problemi veri e lo confessi a quella maggioranza sofferente e silenziosa ed a noi con essa, poiché tutti insieme abbiamo combattuto senza alzare la voce certi di essere stati fuori dal coro, ma accanto alle persone disabili ed ai loro familiari.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza ” !

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto né gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti