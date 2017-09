Olimpionico Giovanni Improta intervistato dai giornalisti di Rai Tre

CASALUCE. L’olimpionico Giovanni Improta su Rai Tre. E’ stata effettuata dal giornalista Luigi Carbone, nella giornata di venerdì 18 agosto, presso il centro sportivo Pi.Elle di Aversa, un’intervista al karateka originario di Casaluce che, lo scorso mese di luglio, ha partecipato ai giochi olimpici silenziosi, edizione 2017, di Samsun, in Turchia.

Il 29enne, nell’esperienza oltre i confini, ha vinto una medaglia di bronzo cimentandosi nella disciplina del Kumitè -84 kg, battendo il messicano Rocha. Un risultato che poteva essere indubbiamente diverso se non fosse stato per una squalifica rimediata in semifinale contro l’ucraino Makhno che lascia ancora qualche dubbio.

In occasione dell’intervista, andata in onda nell’edizione delle 19:30 di martedì 5 settembre, erano presenti il Maestro Teo Fiore, il papà-Maestro Antonio Improta e tutti i componenti del team di cui fa parte che lo accompagnano giorno dopo giorno negli allenamenti. Tutto lo staff Improta si è detto soddisfatto e contento per la presa in considerazione della medaglia di bronzo olimpica, che sportivamente porta lustro alle cittadine di Casaluce e Teverola.

A seguire il video dell’intervista al campione teverolese intitolata “La storia di un campione speciale” a partire dal minuto 15:00

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-2341dc75-b929-4605-8289-a9501c82a16a.html

