Nucleus 7, l’impianto cocleare che si controlla con iPhone

Nucleus 7 Sound Processor è l’impianto cocleare messo a punto da Apple e Cochlear in grado di connettersi ad iPhone via wireless e che può essere gestito totalmente tramite smartphone

di Gaetano Mero – 31/07/2017 11:03

Cochlear, società australiana produttrice di protesi acustiche, ed Apple hanno collaborato alla realizzazione di un impianto cocleare completamente gestibile tramite iOS. Si tratta di un impianto artificiale utilizzato in casi di sordità acuta che replica il funzionamento della parte interna dell’orecchio detta appunto coclea: l’apparecchio converte il suono esterno in impulsi elettrici in modo da simulare l’udito naturale.

Il dispositivo, approvato dalla Food And Drug Administration americana lo scorso giugno e dedicato a persone con deficit uditivi, prende il nome di Nucleus 7 Sound Processor e consente agli utenti di personalizzare il volume in ascolto in base alle diverse necessità grazie ad un nuovo processore audio che dialoga con i device della major californiana

Per facilitare le operazioni Nucleus 7 si connette ad un iPhone, iPad o iPod Touch come un comune dispositivo audio Bluetooth, senza la necessità di installare alcuna applicazione secondaria per gestire tutte le funzionalità.

Il pairing dell’impianto con iPhone permetterà ad esempio di bilanciare il volume con i tasti di controllo dello smartphone o di ascoltare le chiamate direttamente dal Nucleus 7. Lo stesso vale per l’ascolto di musica e chiamate FaceTime o qualsiasi altro tipo di contenuto con audio.

“L’approvazione del Nucleus 7 costituisce un punto di svolta per le persone con deficit uditivo. Grazie all’impianto cocleare d’ora in poi sarà possibile telefonare, ascoltare musica, guardare video e fare chiamare FaceTime direttamente in streaming – ha spiegato Chris Smith, Executive Officer e Presidente di Cochlear. Questo nuovo processore audio è il frutto del nostro grande impegno per aiutare il maggior numero di persone affette da perdita uditiva a connettersi con gli altri e vivere una vita completa“.

Nucleus 7 è il 24% più leggero della generazione precedente, ha una batteria con una durata maggiore e può essere utilizzato anche dai pazienti più piccoli. Il prodotto sarà disponibile, al momento, solo per gli utenti di Stati Uniti e Canada, a partire da settembre 2017, ad un prezzo ancora da definire

