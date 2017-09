New Planet lancia espositore For All per l’accessibilità Universale fino al 31 dicembre

E’ Made in Italy Espositore for All, il primo espositore al mondo destinato a rivoluzionare la fruizione museale per tutte le persone che vivono la disabilità.

A metterlo a punto la startup torinese New Planet 3D che ha realizzato il prototipo, in mostra alla Reggia di Venaria fino al 31 Dicembre 2017, ed è già pronta a commercializzare il primo modello.

Approccio tattile guidato, descrizioni in 9 lingue e filmati in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Segni Internazionali, azzeramento di tutte le barriere, monitor, scrittura adattata con caratteri ad alta leggibilità. Espositore For All è progettato da New Planet 3D per rendere fruibile qualsiasi opera d’arte o reperto storico anche alle persone con disabilità visiva, uditiva, motoria e cognitiva. Debutta alla Reggia di Venaria con una riproduzione del Busto di Diana, vero e proprio simbolo della dimora Sabauda.

