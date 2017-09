LIS il suono del silenzio”, approccio alla Lingua dei Segni Italiana

L’Associazione Bari Revolution vi informa che in data 30 settembre 2017 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso l’Hotel 7 Mari, sito in via Verdi 59 (di fronte ingresso lido San Francesco), si terrà un evento di approccio alla Lingua dei Segni Italiana (LIS) in cui i presenti verranno letteralmente catapultati nel bellissimo mondo dei sordi e nel quale verrà illustrata la proposta di legge regionale relativa al suo riconoscimento.

Dal 30/09/2017 al 30/09/2017

17.00

Interverranno:

– Marilena Delmedico, interprete LIS che ci spiegherà il mondo dei sordi.

– Antonella Laricchia e Rosa Barone ci parleranno della proposta di legge regionale e del percorso fatto per prepararla.

– Sabino Mangano detto Marco modererà l’incontro“

http://www.baritoday.it