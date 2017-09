L’esercito dei nonni vigile davanti a scuola

“Un servizio indispensabile e insostituibile per la città, grazie al quale l’entrata e l’uscita da scuola dei nostri bambini avviene in modo sicuro. Da parte dell’Amministrazione il più sincero grazie; mettere a disposizione il proprio per tempo per il bene della comunità vuol dire darle un’anima e contribuire a migliorare la qualità di vita dei cittadini e, in questo caso, della famiglie e degli studenti stessi.

L’augurio è che possiate svolgere la vostra attività nelle condizioni migliori, anche meteorologiche, e con il supporto dei genitori”. Questo il messaggio di saluto e di augurio che il Sindaco Federico Sboarina ha rivolto ai 50 nonni vigile che svolgono attività di vigilanza davanti alle scuole cittadine, ricevuti questa mattina a Palazzo Barbieri.

Insieme al Sindaco erano presenti l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco e il comandante della Polizia municipale Luigi Altamura.

“I nonni vigile sono una figura ormai familiare sia ai bambini che ai genitori – ha aggiunto l’assessore Bertacco -; trasmettono sicurezza e serenità, ma allo stesso tempo sono tutt’altro che indulgenti verso comportamenti scorretti che non tutelano la sicurezza dei piccoli pedoni”.

“A Verona il numero degli incidenti gravi è crollato – ha sottolineato il comandante Altamura -, anche grazie al lavoro di prevenzione e informazione nelle scuole e tra i giovanissimi. I nonni vigile saranno affiancati all’uscita delle scuole dalle pattuglie della polizia municipale, per contrastare quei comportamenti, purtroppo ancora diffusi, non solo irregolari ma anche pericolosi come le violazioni alla segnaletica, l’utilizzo del cellulare alla guida e il mancato utilizzo di appositi seggiolini e cinture per i bambini in auto”.

Anche per l’anno scolastico 2017/2018, la Polizia municipale sarà presente negli istituiti scolastici con attività di sensibilizzazione e educazione stradale.

Tra le novità, la ciclopista per la sicurezza stradale all’interno del bastione Santo Spirito, la PES- Piattaforma per l’Educazione Stradale, uno strumento innovativo che raccoglie materiali, indicazioni e campagne sulla sicurezza stradale, a disposizione di tutti i cittadini, in particolare agenti e insegnanti. Circa 17 mila i bambini e gli adulti raggiunti lo scorso anno dalle diverse attività, tra cui alcuni progetti speciali e innovativi: il corso sulla legalità per stranieri richiedenti asilo; l’evento “Sulla buona strada” in collaborazione con Anci e Ministero dei Trasporti; il “reclutamento di 150 mini agenti onorari nelle scuole materne comunali; la formazione alla mobilità sostenibile per gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro; gli interventi in alcuni CER estivi; le lezioni presso l’Ente Nazionale Sordomuti. Innovativi anche i controlli sui “ciclisti invisibili”, con sanzioni a chi utilizza la bici senza luci.

http://www.tgverona.it