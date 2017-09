“Le votazioni siano più accessibili anche per i sordi”

Una delegazione della Federazione svizzera die sordi SGB-FSS oggi si trova a Berna per consegnare la petizione al Consiglio Federale: Il libretto delle istruzioni di voto e le spiegazioni per i progetti di legge in votazione federali devono venir tradotte nella lingua dei segni e messe online. In occasione della Giornata mondiale della lingua dei segni, il 23 settembre 2017 sono state raccolte sul territorio svizzero ben 2700 firme.

La presidentessa della Federazione svizzera dei sordi, Tatjana Binggeli, consegnerà la petizione alla Cancelleria Federale. Sarà accompagnata da delegati delle tre associazioni regionali che hanno organizzato la Giornata della lingua die segni a Lugano, Losanna e Zurigo (Società Silenziosa Ticinese dei Sordi, Association des Sourds Vaudois e Sichtbar Gehörlose Zürich).

Più di 2700 firme sono state raccolte durante le azioni nelle strade il Giorno della lingua die segni. I firmatari richiedono dal Consiglio Federale di aggiungere alle tre lingue nazionali scritte e l’inglese anche le tre lingue dei segni per ogni regione linguistica, sul loro sito internet, per quel che concerne le spiegazioni sulle votazioni.

Questo perché per più di 10‘000 svizzeri sordi il libretto delle votazioni viene pubblicata in una «lingua sbagliata». La loro lingua madre è la lingua dei segni. Testi scritti in italiano loro li devono imparare con grande difficoltà come lingua straniera. Capire fatti giuridici e politici complessi in una lingua straniera è un ostacolo inutile che per di più contravviene al diritto internazionale di avere accesso senza barriere alle informazioni.

La petizione della Federazione svizzera dei sordi richiede che tutte le informazioni politiche ufficiali dello Stato siano accessibili nella lingua dei sordi, per cominciare a livello Federale. Al Consiglio Federale viene domandato così di mettere a disposizione i mezzi finanziari per questo progetto.

http://www.ticinonews.ch