La violenza verso la sicurezza dei cittadini ormai è radicalizzata!

Ormai è diventata spietata, crudele, vigliacca la violenza verso i cittadini inermi e soprattutto verso le persone anziane .

Il cittadino si chiede se è diventata una prassi consolidata considerare persone molto violente e psichicamente instabili libere e con la gratuita “licenza di uccidere” ?

Ancora una volta la rituale “mattanza” si ripete, come quanto avviene quasi ogni giorno irradiata dalla TV, specie quella che avviene nelle famiglie .

Questi “fattacci” e quelli avvenuti in passato che purtroppo si ripetono, ribadiscono la necessità di un urgente Intervento Socio-Legislativo sullo “status” del cittadino ed anche quello del malato mentale, che una legge in Italia chiudendo i Manicomi ha cosparso la strada con la sua applicazione di morti e violenze spesso inaudite.

La inadeguatezza della Normativa esistente, la cui defezione la constatiamo quasi giornalmente, necessita di quella invocata Legislazione adeguata ed efficace che una “burocratica lentezza” è responsabile della sicurezza dei cittadini ed anche quella della durata di ben 39 anni, ne impedisce il rispetto della dignità del malato e dei suoi legali diritti. Non servono parole altisonanti !

Chi di dovere se ne faccia carico e se ne assuma le responsabilità ! Ma continuiamo a domandare a quante stragi di innocenti dobbiamo ancora assistere ? Ma le invocate riforme dove sono, cari amici della Politica, dalla P maiuscola come dice Papa Francesco ?

Siamo una ‘Associazione “libera” che non ha né chiede contributi a nessuno, che non appartiene a nessuna politica, se non quella della difesa della dignità e ricerca della sicurezza dei buoni cittadini, soprattutto della famiglia, ma abbiamo la convinzione condivisa dall’opinione pubblica, che nessuno deve rimanere insensibile a fronte di queste vicissitudini che offendono la civiltà e l’etica di un popolo, perché si ritarda a risolvere questa autentica “piaga sociale”.

Ora è in gioco da tempo, da troppo tempo, anche la sicurezza dei cittadini !

Gli eventi delittuosi dovrebbero far riflettere e sperare che di fronte ai duri temi della vita dovrebbe emergere sempre più il rispetto della dignità della persona, mentre una cultura falsa e trasgressiva sta cercando di svuotare il vero significato del valore della vita.

I cittadini, gli onesti cittadini, non possono compiere chiassose rimostranze come purtroppo avviene di “moda”, ma in questa rapida trasformazione della società non possono non pretendere il rispetto della loro incolumità, dato che il pericolo si annida non solo nella carenza di sicurezza in questa o quella persona, ma anche nella malattia che in Italia è coperta da molti silenzi !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto né gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti