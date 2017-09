La RAI e CINEMANCHIO hanno il piacere di comunicare che in occasione della messa in onda del film “La Musica del Silenzio” Lunedì 2 ottobre RAI 1 ore 21.15 il film sarà reso accessibile in particolare l’audio descrizione sarà disponibile sui normali ausili RAI, ma anche sull’App di MovieReading – www.moviereading.com

cs La Musica del Silenzio in TV e resa accessibile

La Musica del Silenzio è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia con Andrea Iervolino e Monika Bacardi per AMBI Media Group in collaborazione con Rai Fiction e distribuito da QMI Stardust.

SINOSSI BREVE: Amos Bardi – alter ego di Andrea Bocelli – nasce con il dono di una voce che si manifesta di gran pregio fin da bambino, nello stesso tempo però soffre di un grave problema agli occhi che lo rende quasi cieco. La malattia lo costringe a un calvario di interventi chirurgici. Presto Amos deve separarsi dalla famiglia per entrare in istituto per non vedenti e imparare il Braille. È proprio lì che una pallonata in faccia lo porta alla cecità totale. Nonostante tutto Amos non si arrende. La sua vita sarà una sfida senza soste fino a quando riuscirà a ottenere il primo vero successo in palcoscenico con l’esecuzione del Miserere. www.lamusicadelsilenzio.it.

Cinemanchìo – Progetto di accessibilità culturale, realizzato dalla sinergia tra le associazioni Consequenze, Torino + Cultura Accessibile Onlus, Blindsight Project Onlus e Red, che da anni lavorano a progetti per la resa accessibile del prodotto culturale alle persone con disabilità sensoriali e cognitive e la popolazione tutta. Il progetto ha il patrocinio del Mibact, il sostegno di SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, e si avvale della partnership sociale di ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ed è realizzato in collaborazione con UCI Cinemas.

www.cinemanchio.it

info@cinemanchio.it

