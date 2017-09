Incontro AIDUS con Orazio Romeo sui giochi interattivi LIS

AIDUS organizza un seminario per approfondire i metodi di insegnamento della Lingua dei Segni attraverso il gioco. Orazio Romeo è autore di uno dei primi testi usciti in Italia sulla LIS, il Dizionario dei segni, edito nel 1991 da Zanichelli. La sua attività di ricerca linguistica inizia nell’86, quando ottiene una borsa di studio presso la “Gallaudet University” di Washington (USA), attualmente la sola università di scienze umane per persone sorde al mondo.

Comunicato stampa del Cs Romeo – Alice Pelucchi

Si tratta di un’istituzione che ricopre da oltre 150 anni un ruolo unico nella difesa della lingua dei segni e costantemente all’avanguardia nel dibattito sui metodi didattici per gli studenti sordi.

L’importanza del Dizionario dei segni risiede nel costituire il primo tentativo di unificare una lingua che è tutt’ora soggetta a notevoli differenze regionali. Con i suoi successivi lavori (la Grammatica dei segni e il Dizionario tematico dei segni), Romeo ha continuato ad approfondire le dinamiche e le particolarità della LIS e ha costruito fondamentali ausili linguistici per docenti, operatori sanitari e genitori, ma anche per i sordi segnanti intenzionati a perfezionarsi.

Accanto all’attività di insegnamento a Catania e di consulenza per la onlus “Mason Perkins Deafness Fund”, Orazio Romeo si occupa attualmente di didattica inclusiva. AIDUS, Associazione per l’Inclusione Di Udenti e Sordi, lo ha invitato a Ferrara per presentare I miei primi giochi in LIS, un metodo basato sull’apprendimento interattivo e divertente della lingua dei segni.

Durante questo aperitivo/incontro verranno quindi spiegati e messi a disposizione utili strumenti, sia cartacei che digitali, per insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione, educatori e tutti gli interessati alla cultura sorda.

L’incontro si terrà a partire dalle ore 19, in via Giovanni XXIII, 62 (parrocchia Chiesa di Borgo Punta) a Ferrara.

