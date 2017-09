Giornata Mondiale del Sordo 2017 e 85° Anniversario ENS

Durante le tre giornate saranno realizzate diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sui diritti delle persone sorde, sulle difficoltà che ancora oggi incontrano in ogni ambito della vita quotidiana, dall’istruzione alla comunicazione, dal lavoro all’informazione, e su quanto deve ancora essere fatto per garantire loro una reale inclusione sociale.

L’85° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE ENS rappresenterà un momento particolarmente significativo per la nostra Associazione; riuniti nella città dove tutto ebbe inizio, renderemo omaggio alla memoria dei fondatori dell’ENS che, precorrendo i tempi, hanno dato il via alle battaglie per il riconoscimento dei diritti civili fondamentali delle persone sorde.

(Raccolta foto 24 sett. 2016)

La GMS, promossa ogni anno in tutto il mondo dalla WFD – World Federation of the Deaf, sarà l’occasione per scendere in piazza per una giornata di festa e rivendicazione completamente dedicata alla sordità. Nel corso dell’evento si alterneranno momenti di protesta, gioia, condivisione e cultura, con interventi e performance di artisti sordi, che si esibiranno sul palco allestito nella Piazza di Prato della Valle. Abbiamo scelto proprio questa piazza, così grande ed importante, per dare spazio e piena visibilità a quella che è da sempre considerata la “disabilità invisibile”; la sordità.

