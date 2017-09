Giornata Mondiale del Sordo 2017 e 85° Anniversario ENS a Padova

Nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2017 si terranno a Padova eventi di grande importanza per la comunità sorda: l’85° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ENS E LA GIORNATA MONDIALE DEL SORDO 2017 (GMS).

Comunicato stampa del Comunicato GMS2017 e 85° Anniversario ENS

Durante le tre giornate saranno realizzate diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sui diritti delle persone sorde, sulle difficoltà che ancora oggi incontrano in ogni ambito della vita quotidiana, dall’istruzione alla comunicazione, dal lavoro all’informazione, e su quanto deve ancora essere fatto per garantire loro una reale inclusione sociale.

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE ENS

Per la più antica associazione d’Italia di tutela preposta dallo Stato alla tutela e rappresentanza delle persone sorde in Italia – ex lege 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 69 – rappresenterà un momento particolarmente significativo. Riuniti nella città che ha dato i natali ad Antonio Magarotto, fondatore dell’ENS, renderemo omaggio alla sua memoria e quella dei pionieri che per primi hanno dato il via alle battaglie per il riconoscimento dei diritti civili fondamentali delle persone sorde.

#GMS 2017

Il programma prevede tre giorni di iniziative celebrative, di comunicazione, approfondimento tematico, rivendicazione ma anche festa, arte e spettacoli. Le iniziative si svolgono sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo e patrocinio della Regione Veneto, il patrocinio di Camera e Senato, del Comune e della Provincia di Padova, di Federazioni nazionali e internazionali del mondo della sordità.

Questi gli appuntamenti principali:

– CONFERENZA STAMPA giovedì 28: alle 11.30 presso la Sala Paladin (Palazzo Moroni), con la presenza del Sindaco di Padova dott. Sergio Giordani.

– CONVEGNO NAZIONALE venerdì 29: ENS: Una Storia, tante storie il tema del convegno, dalle ore 9 presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano, con interventi di Autorità di levatura nazionale e internazionale e una sessione dedicata all’empowerment delle persone sorde: un viaggio alla scoperta di potenzialità, risultati e storie di vita.

– SPETTACOLO TEATRALE venerdì 29: alle ore 17 La Bella e la Bestia accessibile in lingua dei segni presso il Multisala Pio X.

– CORTEO E PERFORMANCE IN PIAZZA SABATO 30: ritrovo alle 12 in Piazza Eremitani per un grande corteo “silenzioso” di rivendicazione ma anche festa, che si articolerà per le vie del centro e arriverà in Piazza Duomo.

Al termine del corteo dalle ore 15.30 si alterneranno sul palco saluti, interventi, premiazione di atleti e performance di artisti sordi!

Programma dettagliato: www.ens.it – Facebook e Twitter: ENSOnlus

HASHTAG: #GMS2017

Amir Zuccalà

Project manager – Ufficio Studi e Progetti Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus (ENS) Italian Association of the Deaf