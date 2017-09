Festa delle Salvie e Mostra di florovivaismo: Al Lavandeto è l’ ora del Giardino

In occasione da non perdere!

Siamo felici di invitarVi nel mese di ottobre, mese di San Francesco, un Santo che amava infinitamente la natura, ad “Al Lavandeto e’ l’ ora del giardino. Mostra mercato di florovivaismo e Festa delle Salvie” è un’ occasione per trascorrere un week end in campagna ammirando le bellezze che offre la natura, in questo caso, il giardino delle salvie ornamentali e il giardino delle erbe aromatiche, i campi di lavanda anche se ormai potati, il tutto con il bellissimo sfondo di Assisi. dedicato a San Francesco.

Le immagini:

Inoltre da ottobre a febbraio è il momento ideale per mettere a dimora le vostre piante in giardino, in questo periodo infatti aiutate dal fresco e dall’umidità attecchiranno senza alcuna difficoltà e la prossima estate saranno già robuste e autonome, perciò allestiremo una piccola mostra mercato con le nostre piante, i nostri prodotti alla lavanda, ed inoltre parteciperanno alcuni vivaisti specializzati e artigiani di qualità; durante le due giornate si susseguiranno visite guidate per scoprire i profumi di tantissime piante aromatiche spesso sconosciute.

Visite guidate al giardino con oltre 50 varietà di salvie da fiore, inoltre spiegazioni su piante rustiche per il giardino: gaure budleje, lavande, graminaee, piante acquatiche, piante aromatiche.

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 alle 16:30 alle ore 17:30 laboratorio per preparazione oleolitI e unguentI solo su prenotazione anticipata e adesioni sufficienti

CORSO PER LA PREPARAZIONE DI TISANE E SPEZIE E PER LA PREPARAZIONE DI UNGUENTI E OLEOLITI dalle 09,30 alle 10:30 e 16.30 alle 17:30. Il prezzo è di euro 15,00 la durata è di circa un’ ora ed è tenuto dalla DOTTORESSA MARILA FRANCESCHINI 331 5040661. Il corso ha lo scopo di divulgare la conoscenza di tecniche tradizionali ed antiche per la preparazione di oleoliti e unguenti: preparazioni naturali con olio ed erbe da sempre usate per lenire gli arrossamenti e le screpolature della pelle, infiammazioni cutanee,ecc

Per il pranzo PIC NIC su prenotazione, punto ristoro e gelato

Sabato 14 alle ore 16.00 DEGUSTAZIONE GRATUITA DI VINI del luogo accompagnati da salumi Umbri (Gratuita) organizzata da Strada dei vini del Cantico.

Cena a tema salvia e dolce alla lavanda al ristorante VALLE DI ASSISI www.vallediassisi.com/it/home-it, uno dei migliori ristoranti della zona per prenotazione cena, ma anche convenzione per pernottamento telefono 075 804 4580 Prezzo della cena completa euro 29,00

Convenzioni con hotel e beb per pernottamento.

IL LAVANDETO DI ASSISI via dei laghetti, 15 Castelnuovo di Assisi (Pg) http://www.illavandeto.com

tel 075 8043207

L.Fastellini su fb