Disabilità, apre a Milano nuova sede de L’Arte nel Cuore Onlus

Venerdì 29 settembre alle ore 17,00 a Milano, presso la sala CAM GABELLE, Via San Marco, 45, si terrà la presentazione della nuova sede de L’Arte nel Cuore, unica accademia al mondo di spettacolo per ragazzi disabili e normodotati.

A 13 anni dall’apertura di quella romana, infatti, grazie al sostegno della Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto Il talento oltre le barriere, la Onlus, diretta da Daniela Alleruzzo, sbarcherà nel capoluogo lombardo ospitata negli spazi del Cam Gabelle (via San Marco, 45).

Nella nuova sede dal mese di ottobre saranno operativi i corsi di recitazione, danza e canto tenuti da docenti professionisti.

ʺSiamo molto felici di questo nuovo traguardo – dichiara la presidente dell’associazione – perché finalmente, grazie anche alla sinergia con il Comune di Milano, del presidente del I municipio, Fabio Arrigoni, alla preziosa collaborazione dell’assessore alla cultura Luca Foschi e del consigliere del I municipio Filippo Daniele Jarach, anche ai ragazzi del nord Italia sarà data la possibilità di formarsi in maniera seria nelle discipline dello spettacolo, creando per loro concrete opportunità di lavoro in questo ambito”.

Alla presentazione parteciperanno, tra gli altri: Fabio Arrigoni, presidente del I municipio con la delega ai servizi sociali, Luca Foschi, assessore alla cultura del I municipio, Filippo Daniele Jarach consigliere del I Municipio, Daniela Alleruzzo, presidente de L’Arte nel Cuore Onlus e Alex Pacifico, lifestyle blogger, talent scout e “ambasciatore” dell’associazione.

L’Arte nel Cuore nasce nel 2005 da un’idea di Daniela Alleruzzo e grazie al prezioso sostegno di alcuni importanti partner garantisce ai suoi 150 allievi, oltre 20 corsi, tra recitazione, musica, danza, canto, trucco e parrucco, dj, sceneggiatura, dance ability, offrendo una concreta possibilità di inserimento professionale, come dimostrano le 12 scritture per la fiction Una grande famiglia 3 (Rai 1). Alcuni allievi, inoltre, hanno partecipato a diverse produzioni cinematografiche, tra cui: Brutti e Cattivi” di Cosimo Gomez, “La verità sta in cielo” di Roberto Faenza, The Young Pope” di Paolo Sorrentino, in onda su Sky Atlantic, perché, come recita il motto dell’Accademia, dove c’è talento non esistono barriere.

Ha ideato e realizzato Four Energy Heroes, il primo fumetto al mondo con protagonisti supereroi disabili, distribuito ogni martedì in allegato al Corriere dello Sport, sull’inserto Unicusano Focus.

Dal 21 marzo al 2 aprile 2017 alcuni allievi dell’accademia hanno debuttato alla Sala Umberto di Roma nello spettacolo di Gur Koren, Il segreto del teatro, per la regia di Lorenzo Gioielli (regia associata Virginia Franchi).

Inoltre, ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Lazio come Ente di Formazione Superiore con determina n.G04536 del 04/05/2016.

Attualmente sta lavorando ad un importante progetto cinematografico.

ʺSogno di una notte di mezza estateʺ è il titolo dell’ultimo spettacolo rappresentato a giugno al teatro Brancaccio di Roma, diretto da Marta Iacopini. E’ uscito a settembre, nelle sale italiane, la commedia di Cosimo Gomez, Brutti e Cattivi, che vede la partecipazione di alcuni attori dell’Accademia.

