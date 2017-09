Croce Verde Cumiana inaugura la nuova ambulanza

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Cumiana Onlus, l’Asd Cumiana Calcio e la Consulta delle Associazioni organizzano la manifestazione di intrattenimento e solidarietà Cumiana col cuore. L’evento si terrà sabato 9 settembre, a partire dalle ore 14, presso il Centro sportivo F. Camusso di Cumiana.

Previsti incontri di calcio amichevoli per la raccolta fondi in favore dell’associazione San Vincenzo di Cumiana, per le emergenze delle famiglie in difficoltà. Un triangolare tra Vip Italia (Nazionale dei clown di corsia), l’Associazione ex Calciatori Granata e la rappresentativa cumianese Cavai sensa Brile. Alla manifestazione saranno presenti la banda musicale cumianese Vittorino Dovis e le associazioni di Cumiana con gli stand istituzionali, inoltre, per i bambini, possibilità di praticare sport.

Alla sera, alle ore 21, si inaugureranno la nuova ambulanza della Croce Verde Cumiana e l’area di atterraggio dell’elisoccorso. Per l’occasione si potrà assistere al volo notturno inaugurale dell’elisoccorso.

La Croce Verde Cumiana, aderente all’Anpas, grazie ai suoi 207 volontari, di cui 97 donne, e otto dipendenti ha svolto nell’ultimo anno oltre 5mila servizi con una percorrenza di 250mila chilometri. Effettua prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, trasporti socio sanitari, servizi di emergenza 118 e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive. Il parco automezzi è composto da sei autoambulanze, un mezzo attrezzato per trasporto disabili e quattro autovetture per i servizi socio sanitari.

