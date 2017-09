Il bene comune non si raggiunge con le chiacchere politiche

Pare che la 17° Legislatura della Repubblica Italiana, che ha avuto inizio il 15 marzo 2013, volga al termine, ma la politica necessita di una etica, di un comportamento umano, di una efficienza rinnovata non di sole parole, ma di concretezza altrimenti le crisi continueranno .

Necessita di un rinnovamento vero nell’economia, nella cultura della società, soprattutto non di meno, della famiglia, ma tutto questo è possibile solo quando la politica saprà riscoprire i valori autentici che sappiano dare e presiedere la base del rinnovamento.

Questo “rinnovamento”, fin oggi settembre 2017, è avvenuto con 297 Deputati e 229 Senatori che hanno cambiato casacca ? ( notizia riportata dal Corriere della Sera 27.9.2017), con circa 10 cambi di Gruppo al mese ?

“Serve un impegno comune per favorire una cultura dell’incontro, perché solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di edificare la pace. Quanto dolore, quanta disperazione causa la chiusura in sé stessi”. E’ questo uno dei passaggi centrali del discorso che Papa Francesco ha rivolto al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede 14 gennaio 2014.

Anche la evangelizzazione della famiglia è la tematica del prossimo Sinodo dei Vescovi, mentre l’emergenza educativa era un argomento molto caro a Benedetto XVI°, continuato da Papa Francesco .

Se la politica continua ad essere chiusa in se stessa assieme ai suoi politicanti, nella maniera egoista senza minimamente pensare al bene di tutti, sarà sempre fallimentare e non può dare quelle risposte alla gente che ne ha assoluta necessità.

E’ opportuno che l’Italia ambisca a raggiungere, ripeto, quei valori etici proposti, i quali dovrebbero essere la guida per la prossima consultazione elettorale che viene insistentemente propagandata, dove persiste nell’opinione pubblica una sola domanda : avremo rappresentanti onesti, giusti, solidaristici ? una legge elettorale giusta con un bipolarismo che tenga solo conto di due Partiti ?

Non è tanto facile rispondere a questi interrogativi, ma una “cosa” è evidente che sarà una campagna elettorale molto dura, dove dovranno essere affrontati con serietà programmi ed impegni di natura sociale, specialmente verso la famiglia e la solidarietà sociale .

Mentre in Italia la politica si alterna tra polemiche e litigi, la pseudo solidarietà verso il mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore è una indefinibile mostruosità ! e la sanità pubblica, peggio ancora !

E’ auspicabile, infine, che quanto ogni tanto esprime la politica non sia la rituale e non ben logica gattopardesca di voler cambiare tutto, purché nulla muti!

Con le parole del Santo Giovanni Paolo II° “Andiamo avanti con speranza!” (NMI, 58).

Previte

