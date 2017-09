35° Anniversario di Fondazione di VSSC volontari soccorso Sud Canavese

Domenica 8 ottobre l’associazione Anpas Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso, in occasione della festa patronale di San Calocero, festeggerà il trentacinquesimo anniversario di fondazione.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.30 la funzione religiosa presso la Chiesa Parrocchiale di Caluso e alle 11.30 la tradizionale sfilata dei volontari per le vie del paese. Al termine si terrà il buffet presso l’Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino a Caluso.

Eugenio Abellonio, presidente Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso: «Un importante traguardo per la nostra Pubblica Assistenza. Ringrazio tutti i volontari che con impegno, disponibilità e generosità si mettono ogni giorno al servizio della comunità e del territorio canavesano. Un riconoscimento speciale va inoltre ai volontari Gianni Actis, Domenico Gamerro e Gianpaolo Dalozzo che riceveranno, in questa occasione, una targa per i 35 anni di attività di volontariato attivo nella nostra associazione».

La Pubblica Assistenza Volontari Soccorso Sud Canavese, associata Anpas, può contare su 96 volontari, di cui 41 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 2mila servizi con una percorrenza di circa 212mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili. Il parco automezzi è composto da tre ambulanze, un mezzo disabili e tre autoveicoli per i servizi socio sanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 27 settembre 2017

Luciana SALATO Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it