Va al rifugio e adotta il cane che nessuno avrebbe mai preso. Il motivo vi sorprenderà

Quando Melani Andrews ha deciso di adottare un cane, aveva già in mente un particolare tipo: voleva quello più vecchio al rifugio e quello che aveva meno probabilità di trovare una casa. Gli ultimi anni per la Andrews, 72 anni, originaria di Galt, in California, non erano stati facili. Prima aveva perso il marito, poi aveva dovuto dire addio anche al suo amato Staffordshire terrier, Lola, che era stato per lei un grande conforto durante i tempi difficili.

27 agosto 2017, di Valeria Marucci