“Sign Gene”, a settembre ai cinema i supereroi sordi mutanti

A Milano l’anteprima mondiale del film ideato, prodotto e diretto da Emilio Insolera, girato tra Giappone, Stati Uniti e Italia. Poi, dal 14 settembre, sarà in varie città italiane. Protagonisti, gli eroi sordi mutanti. Il loro superpotere? La lingua dei segni

ROMA – L’8 settembre debutteranno a Milano, i supereroi mutanti sordi: è in programma per l’8 settembre, al The Space Cinema Odeon, l’anteprima mondiale di “Sign Gene”, il film che narra le gesta di questi particolarissimi eroi, dotati di un superpotere senza eguali: la lingua dei segni. Ideato, prodotto e diretto da Emilio Insolera, regista sordo nato in Argentina, girato tra Giappone, Stati Uniti e Italia, dal 14 settembre il film inizierà a girare nelle sale di varie città italiane. Il film, primo lungometraggio di Insolera, è costato circa 25 mila euro: uscirà in lingua dei segni italiana, americana e giapponese, oltre che nelle rispettive lingue parlate.

La trama. Ma chi sono questi supereroi sordi, di cui il film narra le avventure? Protagonista è Tom Clerc, sordo proveniente da una multi-generazionale famiglia di sordi e discendente di Laurent Clerc, lo scienziato francese che portò il linguaggio dei sordomuti negli Stati Uniti, quasi due secoli fa. Tom è portatore di “SGx29”, una potente mutazione di “Sign Gene” e lavora per la Q.I.A. (QuinPar Intelligence Agency) a New York City: una società segreta affiliata al Pentagono, composta da agenti mutanti selezionati. Tom può dotarsi di superpoteri solo tramite l’uso della Lingua dei segni. Sfortunatamente, però, ha perso gran parte dei suoi poteri durante una violenta lotta contro un organizzazione dedicata allo sterminio di mutanti portatori di Sign Gene, la 1.8.8.0., guidata dal massimo nemico, fratello proprio di Tom, Jux Clerc. Tom, insieme al suo collega Ken Wong, viene spedito dalla Q.I.A. in Giappone, per investigare un crimine misterioso commesso dai mutanti sordi giapponesi. Proprio combattendo contro questa pericolosa gang, Tom scopre che i suoi poteri non sono del tutto persi…

https://www.superabile.it/