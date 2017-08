Rai ora basta!

ROMA – Nel mese di agosto un gruppo di sordi italiani hanno creato un nuovo gruppo su Facebook “DIRITTO DI ACCESSO #raiorabasta#” [https://www.facebook.com/groups/1609870659054491/] per i frequenti problemi di accessibilità tra la RAI e le persone sorde sui sottotitoli e sulle finestrelle in LIS (lingua dei segni italiana) per avere delle informazioni accessibili sui canali RAI: Rai 1, Rai 2, Rai 3 (anche per i programmi regionali) e soprattutto sulle notizie dei Tg1, Tg2, Tg3, che attualmente i servizi TG LIS sono limitati agli orari mattutini e pomeridiani.

Al momento il gruppo ha raccolto circa 1400 membri. A settembre ci saranno seguiti aggiornamenti.

——-

Donio Nemico