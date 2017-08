Olimpiadi dei Sordi, cerimonia per la calenzanese Clara Casini

Clara Casini, cittadina di Calenzano e tesserata del Volley Club Sestese, ha fatto parte della squadra nazionale che ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi dei Sordi.

La squadra, che ha commosso l’Italia con l’inno di Mameli cantato con la lingua dei segni, ha disputato le gare la scorsa settimana in Turchia. Per celebrare questo importante risultato l’Amministrazione Comunale l’ha invitata ad una cerimonia, che si terrà giovedì 3 agosto alle ore 18 presso la sala consiliare del Municipio, in piazza Vittorio Veneto 12, alla quale sono state invitate le associazioni del territorio.

“Abbiamo invitato Clara a incontrare la comunità sportiva e associativa di Calenzano e per questo abbiamo voluto organizzare una cerimonia in suo onore – ha detto l’Assessore allo Sport Irene Padovani – L’Amministrazione rende così omaggio all’impegno, alla costanza e allo spirito di squadra di Clara e delle sue compagne, che hanno portato a casa questo straordinario risultato, rendendo onore al Paese, alla sua società e a tutta la comunità di Calenzano, che ancora una volta conta tra i propri cittadini un campione mondiale”.

Fonte: Comune di Calenzano – Ufficio stampa