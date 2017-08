Il New York Times: «Trastevere muore senza il cinema America»

Se scompare il cinema America, Trastevere rischia di perdere la sua anima. Dalle colonne del New York Times arriva un monito su ciò che potrebbe diventare uno dei quartieri più famosi della Capitale, ormai sempre più soggetto alla gentrificazione (la trasformazione di un quartiere popolare in zona abitativa di pregio, con conseguente cambiamento della composizione sociale e dei prezzi delle abitazioni), se si distruggesse anche questa storica sala e si lasciasse morire con esse l’esperienza dell’occupazione.

La sala, costruita negli anni ‘20 e chiamata «America» in onore della trasformazione di Roma nella «Hollywood sul Tevere», fu acquistata nel 2002 da una società immobiliare con lo scopo di buttarla giù e farne un complesso residenziale. Le gru furono tuttavia bloccate in seguito alla richiesta di verificare il valore storico e artistico della struttura. Nel 2012 il cinema fu occupato da un gruppo di studenti che portarono avanti la loro battaglia per salvarlo fino al 2014 quando furono costretti allo sgombero. «Dopo lo sgombero del 2014 – scrive il New York Times – la protesta degli studenti continuò per le strade, con la proiezione di film direttamente sui palazzi. Oggi, i film vengono proiettati a Piazza San Cosimato, di fatto occupando simbolicamente il Cinema America dall’esterno. In estate specialmente, viene organizzato un festival all’aperto con proiezioni di ogni genere (persino horror, proiettati il sabato a mezzanotte con dotazione di cuffie inclusa, al fine di non disturbare i residenti)». Appuntamento che è diventato un cult dell’Estate Romana.