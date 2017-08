Nel weekend l’arte si anima: musica popolare per l’ultimo sabato a Palazzo Braschi, domenica concerto di classica al Bilotti

Ultima apertura strordinaria serale per il Museo di Roma di Palazzo Braschi sabato 26 agosto con la musica popolare di Ambrogio Sparagna e la sua Orchestra nell’ambito dell’iniziativa

Nel week-end l’arte si anima, che prosegue anche domenica 27 con un concerto al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. Jacopo Feresin proporrà tre brani esemplificativi della storia del pianoforte: la Sonata in re maggiore n. 6 op. 25 di Clementi, il valzer 16 op. 39 di Brahms e la Rapsodia in blu di Gershwin.

Serenate e cantate popolari, musica di strada e tradizionale, accompagnano dunque l’ultimo sabato sera di apertura straordinaria nelle stanze a piazza Navona. Una serata speciale in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma che si apre alle 20.15 nel cortile del museo con l’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna. Lo spettacolo Voci all’aria, cantata per organetto sulla musica popolare dell’Italia centrale, è replicato alle 23.15.

Alle 21 e alle 22 nel Salone d’Onore la Famiglia Maraviglia si esibisce in un Folk Palindromo, un viaggio familiare tra la musica di strada e quella di corte, mentre alle 21.30 e alle 22.30 di nuovo tutti in cortile per ascoltare Raffaello Simeoni, chansonnier dalla Sabina, che dedica il suo spettacolo, Mater Sabina, alle liriche della sua terra, che ne narrano le tradizioni e il misticismo.

Il biglietto, sempre al costo simbolico di un euro, consente ai visitatori di accedere al museo dalle 20 alle 24, con l’ultimo ingresso alle 23, e di ammirare dunque, le opere d’arte della collezione permanente, le splendide sale del Palazzo che le custodice regalando magici scorci su piazza Navona, e la mostra temporanea Piranesi. La fabbrica dell’utopia.

Domenica 27 agosto torna l’appuntamento con la musica classica con la rassegna Pianoforte in festival all’Aranciera di Villa Borghese: giovani artisti per grandi repertori. Concerto gratuito alle 11 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese in collaborazione con Roma Tre Orchestra. Esibizione del pianista Jacopo Feresin. In programma tre brani esemplificativi della storia del pianoforte: la Sonata in re maggiore n. 6 op. 25 di Clementi, il valzer 16 op. 39 di Brahms e la Rapsodia in blu di Gershwin.

Le iniziative sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. La programmazione è frutto della collaborazione con importanti istituzioni culturali cittadine quali la Casa del Jazz, la Fondazione Musica per Roma, il Teatro di Roma, la Fondazione Teatro dell’Opera, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con le Orchestre dell’Università Roma Tre e di Sapienza Università di Roma.

Prosegue il contest gratuito Museum Social Club – Edizione Weekend, dedicato ad artisti emergenti tra i 18 e i 30 anni attivi nell’ambito della danza, della musica e del teatro. Basta inviare, entro il 21 settembre, una mail e un video di presentazione all’indirizzo social@museiincomuneroma.it. Ogni mese i momenti performativi più votati sulla pagina ufficiale Facebook, quattro al massino, possono andare in scena durante uno degli eventi del fine settimana.

Promozione speciale per L’Ara com’era, al Museo dell’Ara Pacis. Si può acquistare un biglietto d’ingresso ridotto presentando il biglietto vidimato degli eventi di animazione del weekend nei Musei in Comune (la promozione è valida per il weekend in corso o il successivo, salvo disponibilità).

