Musei – LIS & Poesia – Palazzo Ducale Tricarico (MT)

In occasione dell’apertura straordinaria serale “Domenica al Museo”, il Polo Museale Regionale della Basilicata, in collaborazione con la rete progettuale PERCORSI GENERAZIONALI- SMDR onlus Calciano, il 27 agosto 2017 ore 21, propone VISITE GUIDATE presso il Museo Archeologico di Palazzo Ducale a Tricarico, che saranno tradotte anche in LIS

L’evento, a titolo gratuito ed aperto a tutti, ha come scopo quello di rendere accessibili e fruibili anche ai Sordi, sia le visite guidate che la poesia – PERCORSI GENERAZIONALI si veda il seguente link

http://www.esperienzeconilsud.it/percorsigenerazionali/2017/05/25/percorsi-generazionali-chiude-con-un-video-di-sensibilizzazione-sulla-lingua-dei-segni-italiana-calciano-mt/

PROGRAMMA DEL 27 AGOSTO 2017

Ore 21.00 – breve introduzione sull’iniziativa/accessibilità progetto visite guidate musei in Lis -INTERVENTI PREORDINATI- EVENTUALI SALUTI DI AUTORITA’ (se presenti).

ore 21.15– PROIEZIONE DEL VIDEO VIZIO E REGOLE IN LIS con animazione dal vivo dei volontari; il video è stato realizzato dai volontari, unitamente al cantante ROCCO FIORE “testimonial dell’iniziativa”, girato alla fine del mese di maggio 2017 nel sito archeologico dei ruderi di Calciano- Chiesa Maria Santissima della Rocca ed è già visionabile/fruibile al seguente link https://youtu.be/vwjBdTBvuhc

ore 21.30 – visita guidata alla sede espositva (aperta a tutti) a cura della dott.ssa Antonella Carbone, tradotta per l’acessibilità in LIS dall’interprete ALBA ASTARITA

Al termine della visita guidata saranno proiettati alcuni video, prodotti dalla rete progettuale PERCORSI GENERAZIONALI con delle poesie interpretate dall’attore FABIO PAPPACENA e tradotte in tempo reale in LIS.

Le poesie scelte e proposte per la serata sono dei seguenti autori:

MANGO- CARMINE DONNOLA-NICOLA SCARANO

L’EVENTO è promosso in continuità con quanto già realizzato dalla rete progettuale Percorsi Generazionali con il sostegno di Fondazione con il Sud.

PER INFO E DETTAGLI CONTATTARE:

LA RESPONSABILE DELLA SEDE ESPOSITIVA DEL PALAZZO DUCALE DI TRICARICO: dott.ssa Antonella Carbone al seguente numero 0835726268/3427531092 Oppure La Responsabile della rete Progettuale PERCORSI GENERAZIONALI

La Responsabile della rete Progettuale PERCORSI GENERAZIONALI

Avv. Maria Bamundo al numero 3475306213

@admin

#con_magazin