La Croce Verde di Bricherasio compie 30 anni

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Bricherasio festeggia il trentennale di fondazione con una serie di eventi in programma a Bricherasio dall’8 al 10 settembre. Il 30° anniversario della Croce Verde ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bricherasio.

Danilo Mensa, presidente Croce Verde Bricherasio: «Siamo orgogliosi dei numerosi traguardi raggiunti in questi anni di attività. Infatti con l’impegno di tutti i volontari, dei dipendenti e dei ragazzi del servizio civile nazionale abbiamo aumentato l’offerta di servizi a favore della popolazione. Infatti, oltre all’attività di emergenza/urgenza 118, dei trasporti ordinari e dei trasporti interospedalieri urgenti con ambulanza di rianimazione, la nostra associazione svolge diversi altri tipi di servizi. Accompagnamo a visite, su segnalazione dei servizi sociali, le persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione presso le strutture sanitarie della zona, portiamo gli anziani nei centri diurni delle strutture di accoglienza geriatrica, accompagnamo anche gli alunni disabili residenti nei comuni limitrofi e siamo disponibili, in accordo con il Tribunale di Torino, ad accogliere persone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, istituto della messa alla prova».

Le celebrazioni del trentennale della Croce Verde di Bricherasio inizieranno venerdì 8 settembre, a partire dalle ore 20, presso il Salone Polivalente, con la cena con paella e la serata musicale con Massimo Godino.

Sabato 9 settembre, alle ore 14 in piazza Giretti, in collaborazione con il distaccamento Vigili del Fuoco di Luserna San Giovanni si terrà Pompieropoli, giochi dedicati ai bambini con a tema il soccorso sanitario e la prevenzione incendi. Merenda offerta a tutti bimbi. Alle ore 20.30, presso Salone Polivalente di piazza don Morero a Bricherasio, si terrà il concerto inaugurale della rassegna intercomunale Suoni d’autunno 2017 “Swing Swing Swing!”, si esibirà il gruppo NP Big Band di Genova. La NP Big Band è un’orchestra composta da 17 musicisti e una cantante. Il gruppo è nato nel 2008 per dedicarsi alla musica da ballo Swing. Il Pasta Party offerto dalla Croce Verde concluderà la serata.

Domenica 10 settembre, dalle ore 10 in piazza Giretti, si svolgeranno delle simulazioni di soccorso a cura della Croce Verde Bricherasio in collaborazione con il distaccamento Vigili del Fuoco di Luserna San Giovanni.

Alle ore 12.30, presso il Salone Polivalente, si terrà il pranzo sociale della Croce Verde Bricherasio, durante il quale si terranno l’estrazione a premi per raccolta fondi e la premiazione dei volontari con maggiori anni di servizio attivo in associazione.

I riconoscimenti per i 30 anni di servizio andranno a: Osvaldo Cristofari, Enrico Evangelisti, Claudio Gerlero, Rosanna Ghiga, Andrea Godino, Enrico Guiot, Giuseppe Manzo, Giacomo Marcello e Danilo Mensa.

Per i 25 anni di servizio: Emanuele Bocci. Per i 15 anni: Egidio Druetta, Ugo Franza, Cristian Gaydou e Gianfranco Momberti. Per i 10 anni: Franco Falco, Michele Frisoli, Marcella Jacobs, Dante Raimondo e Claudio Romana. Infine per i 5 anni: Lorenzo Borsa, Andra Girò, Paola Lampis, Secondino Rosso e Wenzere Fikre Tekle.

La Croce Verde Bricherasio, aderente all’Anpas, grazie ai suoi 124 volontari, di cui 54 donne, e 7 dipendenti ha svolto nell’ultimo anno oltre 5mila servizi con una percorrenza di 222mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

