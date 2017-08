Ideattività 2017: programma corsi da settembre a dicembre a Montecchio Maggiore

Sono in partenza a Montecchio Maggiore i corsi del “Bando Ideattività 2017/2” (terminato lo scorso 31 luglio) promosso dall’assessorato comunale alle politiche giovanili e InformaGiovani, selezionando e finanziando progetti di attività formative e/o ricreative proposte da giovani vicentini tra i 18 ed i 35 anni.

La commissione, composta dall’assessore alle politiche giovanili Maria Paola Stocchero, dal dirigente e dallo staff dell’InformaGiovani, ha stabilito di attivare 5 iniziative da settembre a dicembre. I corsi si svolgeranno nella sede dell’InformaGiovani di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 17. Partecipazione gratuita previa iscrizione. Vedi anche tutte le attività estive 2017 dell’Informagiovani.

PROGRAMMA CORSI:

1. PERSONAGGI SCHIFOSI: LETTERATURA E MORALE a cura di Valentina Tibaldo. Secondo Kundera (L’art du roman) l’uomo vorrebbe un mondo dove il bene e il male siano chiaramente distinti e su questo desiderio si fondano le religioni e le ideologie ma non la letteratura, la cui particolare saggezza è quella dell’incertezza. Quando si legge un romanzo è difficile trarne un giudizio morale netto, definitivo anche quando i personaggi sono deviati, pazzi o mediocri: calate nelle storie, le categorie si sfumano mentre il procedere del racconto porta il lettore ad immedesimarsi nelle situazioni apparentemente più lontane. Che cosa fare di questa incertezza insegnataci dai romanzi? E che piacere è quello che deriva dal leggere di uomini e donne sgradevoli che ci mettono a disagio sfidando il normale orizzonte di valori? Quando: i mercoledì dal 13 al 27 settembre, dalle ore 20.45 alle 22.15

2. RUSSO IN UFFICIO. Il corso si propone di dare alcuni fondamenti per sostenere un dialogo in lingua russa in ambito lavorativo. Si apprenderà come gestire una telefonata in russo in autonomia e come accogliere ospiti stranieri. Il corso mira a far conoscere una nuova cultura e a condividere idee che possano essere utili per l’economia italiana. Per partecipare è necessario avere una conoscenza base di lingua russa. Quando: i giovedì sera dal 21 settembre al 12 ottobre, dalle ore 19.30 alle 22.00

3. CORSO BASE DI LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI) a cura di Noemi Piva. É possibile comunicare senza usare la voce? Sì e non pensate al mimo o ai gesti, ma alla Lingua dei Segni Italiana (LIS). In 12 lezioni interattive per principianti impareremo a presentarci, a fare conversazioni, a raccontare semplici cose di noi, a dare informazioni utili. Conosceremo il mondo della sordità e la cultura sorda. Verrà offerto un punto di vista interessante e alternativo con cui guardare il mondo, gli altri, la diversità, la disabilità….la vita! Quando: i lunedì dal 2 ottobre al 18 dicembre, dalle ore 20.45 alle 22.00

4. ENGLISH FOR BEGINNERS a cura del Dott. Mag. Nico Balzarin. Al giorno d’oggi è indispensabile la conoscenza dell’inglese per svariati motivi: è la lingua universale che consente di comunicare con persone di culture diverse; è abbastanza semplice e ciò permette di poter raggiungere buoni livelli in poco tempo; infine rende possibile la lettura di libri o la visione di serie TV in lingua originale. In questo corso verranno proposte attività volte a sviluppare tutte le destrezze linguistiche (produzione e interazione orale, comprensione scritta e auditiva) con un focus sull’aspetto comunicativo, così come sull’autonomia dei discenti. Quando: i mercoledì sera dal 4 ottobre al 13 dicembre, dalle ore 20.15 alle 21.45

5. AUTOSTIMA: ISTRUZIONI PER L’USO a cura di Greta Maria Sinico, psicologa psicoterapeuta. Quante volte ti hanno detto che è importante avere una buona autostima? A volte può essere difficile comprendere fino in fondo il significato della parola autostima. Lo scopo di questo laboratorio è proprio quello di darle un senso per poi, attraverso esperienze pratiche, imparare ad accoglierti e volerti bene, diventando consapevole della persona che sei e delle tue risorse Quando: i giovedì dal 19 ottobre al 7 dicembre dalle ore 20.00 alle 22.00

ISCRIZIONI. È già possibile iscriversi compilando il form presente sul sito dell’InformaGiovani www.infogiomm.it oppure contattando l’InformaGiovani (tel 0444 490934; e-mail infogiomm@interplanet.it).

IDEATTIVITA’. E’ un’opportunità per valorizzare le proprie competenze e abilità e per questo il bando verrà riproposto nel mese di novembre 2017. L’amministrazione, promotrice e sostenitrice dell’iniziativa, si augura che il talento e le potenzialità dei ragazzi possano esprimersi dando nuova linfa al Centro Giovani e alla comunità.

