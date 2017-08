Estorce denaro a un sordomuto, denunciato 28enne

Per più di due anni un sordomuto è rimasto in balia di un tunisino che, con minacce e violenze, gli ha estorto oltre 40 mila euro. Il sordomuto aveva conosciuto il tunisino, 27 anni, a Brescia dove lavorava e aveva cominciato a prestargli denaro che non gli era mai stato restituito. Anzi, l’amico aveva cominciato a pretendere sempre di più, arrivando anche a picchiarlo con una cintura.

Per sfuggire al suo aguzzino, il sordomuto si era trasferito a Novara ma le angherie non erano cessate, tanto che il poveretto più volte tornava a Brescia per dare ancora soldi. E anzi era stato costretto a sottoscrivere dei finanziamenti.

Alla fine, il sordomuto ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla Questura di Novara che ha denunciato il tunisino per estorsione, minacce e lesioni.

http://www.ilvenerdiditribuna.it/cronaca/