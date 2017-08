Estate di divertimenti e refrigerio a Cinecittà World: sapore di mare e cinema sotto le stelle

Con il grande caldo e l’afa che stanno asfissiando un po’ tutta Italia, la voglia di rinfrescarsi aumenta e Cinecittà World.

di Marco Valerio

Il parco della Tv e del Cinema di Roma, propone attrazioni acquatiche e cene a tema tra suggestive scenografie. I visitatori possono salire a bordo di un’antica barca Romana, affrontando le due grandi discese di Aktium a 70 km all’ora, giocare con Pompieri, una sfida tra amici a colpi di cannonate d’acqua, sgommare sull’acqua nel Far West scoprendo Aqua Rodeo, correre o camminare sotto le Fontane Danzanti in Piazza Dino de Laurentiis, 1200 metri di limpido e fresco divertimento. Nell’area Sognolabio c’è Bagnabattaglia, una sorprendente sfida acquatica su colorati velieri armati. E dopo aver provato le diverse attrazioni, Cinecittà World offre la possibilità di rilassarsi sotto il sole sulla spiaggia attrezzata del parco, Sapore di Mare, una delle novità della stagione 2017. Lettini e ombrelloni in stile anni ’80 a disposizione per godere momenti di relax, un richiamo alle commedie italiane come “Sapore di Mare”, “Abbronzatissimi” e “Un’Estate al Mare”.

Dal 12 al 25 agosto: “Cinema Sotto le Stelle”. Ci si potrà accomodare nella splendida cornice della Cinecittà Street per gustare film e documentari legati al Parco e assaporare i piatti a tema della serata, comodamente seduti all’aperto davanti al maxi schermo. Nei weekend sarà la volta di serate in compagnia dei film girati nelle aree a tema o che hanno ispirato i set del Parco (Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventure Land): il 12 agosto per ricordare gli 80 anni di Cinecittà si parte con Serata Cinecittà e la proiezione di due documentari con la voce narrante di Simona Izzo: “Cinecittà, i miei primi quarant’anni” e “Cinecittà, la fabbrica dei sogni”. Il 13 agosto Serata Antica Roma: Ben Hur, per scoprire chi, prima degli ospiti del Parco, ha corso sulle bighe nell’arena di “Ben-Hur”. Il 19 agosto Serata Far West: Trinità e gli spaghetti Western, con il film che ha consacrato il genere del western all’italiana nel mondo. Il 20 Agosto sarà Serata Adventure Land: U-571, il film girato all’interno del sommergibile Aquila IV con Jon Bon Jovi e Matthew McConaughey.

I grandi personaggi del Cinema italiano a Cinecittà World. A partire dalle 21 questo il programma serata per serata. Il 14 Agosto: “Speciale Roberto Benigni”. Il 15 Agosto, un Ferragosto dedicato ad Albertone. Speciale Alberto Sordi: “Prima di Essere Albertone”. Il 16 Agosto, Speciale Totò: “Lei non sa chi è Totò”. Il 17 Agosto, Speciale Massimo Troisi. Il 18 Agosto, Speciale Ugo Tognazzi: “Ugo, nessuno, centomila”. Il 21 Agosto, Speciale Peppone e Don Camillo. Il 22 Agosto, Speciale Nino Manfredi: “Nudo d’attore”. Il 23 Agosto, Speciale Franco e Ciccio. Il 24 Agosto, Speciale Walter Chiari. Il 25 Agosto, Speciale Gianni Morandi e i film musicarelli.

http://www.ventonuovo.eu