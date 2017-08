Esplora Italy: Progetto internazionale per l’inclusione

Esplora insieme a ViaggiDiffusi si occupa, tra le altre cose, di inclusione sociale per persone con disabilità. Ad oggi abbiamo organizzato diversi tour in Italia (Venezia, Napoli) per persone con disabilità visive. Qui può trovare un video del tour di Venezia

https://www.youtube.com/watch?v=Ct10GmyPV8g

Le scrivo, in questa occasione, perché siamo partner di un progetto internazionale, uno scambio di giovani, dal 27 Agosto al 5 Settembre in Spagna a Toledo.

Il progetto si propone di promuovere l’organizzazione di eventi e la partecipazione agli stessi per persone con disabilità. Al progetto prenderanno parte persone disabili e noi, come partner italiano, possiamo dare la possibilità a due persone sorde di prendere parte al progetto.

La presidente dell’associazione Genitori Tosti mi ha consigliato di segnalare a voi questa opportunità.

Il programma Erasmus+ copre le spese di viaggio fino a 275€ e copre le spese di vitto e alloggio al 100%.

Qui trova una breve descrizione del progetto

https://www.facebook.com/esploraitaly/photos/a.385372001562153.81268.385370128229007/1378947102204633/?type=1&theater

