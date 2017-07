Youtuber disabile svela i trucchi del make up

Jordan Bone non è una blogger come tutte le altre. Nota soprattutto per i suoi vlog (video blog) in cui dà consigli di make up, la ventisettenne originaria di Norfolk, Inghilterra, infatti, è da oltre 12 anni sulla sedia a rotelle.

di Angelica Basile – 03.07.2017

Sulla quale è finita in seguito a un incidente stradale, che l’ha costretta a cambiare radicalmente la sua esistenza. Per farlo nel modo più positivo possibile, ha deciso di condividere la sua grande passione per il trucco prima attraverso un canale Youtube e poi con un profilo Instagram, che oggi vanta più di 136 mila seguaci. Ai quali Jordan racconta tutti i giorni il suo quotidiano di giovane donna speciale, che vuole condurre però una vita come tutte le sue coetanee. Per questo, oltre al lavoro e alle uscite con le amiche, dedica parte del suo tempo libero al fitness. I video nei quali la si vede allenarsi con passione e dedizione – utilizzando i medesimi attrezzi degli altri e nonostante le apparenti difficoltà della carrozzina – sono visualizzati centinaia di volte. Vogliono lanciare, infatti, messaggi che infondano coraggio e speranza in chiunque abbia dovuto affrontare un’avversità per poi reinventarsi completamente.

