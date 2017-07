Un’estate con il video-interpretariato in LIS su tutte le spiagge del Veneto!

L’estate 2017 porta una grande novità: nelle spiagge del litorale Veneto è disponibile per le persone sorde il servizio professionale di video-interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), VEASYT Live!. Tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica.

VEASYT Live! è stato scelto come uno dei servizi di accessibilità previsti dal progetto “Turismo sociale e inclusivo nelle spiagge venete” fortemente voluto dalla Regione Veneto per permettere anche ai turisti o ai cittadini con esigenze speciali di godere appieno della grande ospitalità degli stabilimenti balneari veneti. L’Assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Caner, ha affermato durante l’evento di presentazione del progetto a Rosolina Mare che “la nostra sfida è fare del litorale veneto il più lungo d’Italia con caratteristiche di accessibilità, sicurezza e inclusività”. Una sfida raccolta con entusiasmo dalle tre Aziende Socio-Sanitarie del litorale, ULSS 3 “Serenissima”, ULSS 4 “Veneto Orientale”, ULSS 5 “Polesana” e i Comuni della costa veneta che hanno aderito.

Grazie a questo progetto, per tutta l’estate, qualsiasi persona sorda che si recherà presso gli stabilimenti balneari veneti che espongono il cartellino che si può vedere qui sotto, potrà avere a propria disposizione un interprete di LIS collegato in videochiamata, pronto a supportare la comunicazione con gli operatori degli stabilimenti al fine di garantire la completa accessibilità comunicativa.

Gli stabilimenti balneari accessibili sono i seguenti:

– Settore Regolo (Bibione)

– Levante 5L (Caorle)

– Mete Beach (Eraclea Mare)

– Nemo Beach (Lido di Jesolo)

– Villaggio San Paolo (Cavallino-Treporti)

– Lungomare D’Annunzio (Lido di Venezia)

– Bagni Vianello (Sottomarina)

– Bagni Ferro (Rosolina Mare)

– Bagno Celeste (Porto Tolle)

– Bagno Scano Palo (Porto Tolle)

Tutti questi stabilimenti sono dotati di tablet per permettere ai clienti sordi di comunicare anche in LIS per richiedere i servizi offerti dalle loro spiagge in completa autonomia.

È una grande opportunità di servizi accessibili offerta dalla Regione Veneto, cogliamola al volo!!

Per qualsiasi informazione, domanda o chiarimento sul servizio VEASYT Live! nelle spiagge, contattateci per email a info@veasyt.com (anche con video in LIS).

Buona estate con VEASYT Live!

http://www.veasyt.com