Un bando europeo per le città accessibili ai disabili

La Commissione europea ha aperto le candidature per il Premio europeo per le città accessibili 2018.

di Ivano Abbadessa – 06.07.2017

Organizzata insieme al Forum europeo della disabilità, questa iniziativa punta a conferire un riconoscimento e a dare visibilità alle città con più di 50.000 abitanti che si sono impegnate a realizzare interventi esemplari per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e gli anziani.

Il modulo di candidatura online dovrà essere compilato e inviato entro l’11 settembre 2017. Mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles il 5 dicembre 2017. Per maggiori informazioni si può visitare il sito internet del Premio.