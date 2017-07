Teramo, torna “Giochi senza Barriere”

Evento dove le associazioni dei disabili della provincia si “sfideranno in una serata di solidarietà, di risate, amicizia e sport. Un occasione per divertirsi ma soprattutto per riflettere. Come sempre, non sarà una gara tra associazioni ma una vera e propria sfida all’indifferenza.

di Federico Di Luigi

L’appuntamento è per dopodomani, venerdì 14 luglio, dalle ore 20.30 in poi.

Le protagoniste saranno, come negli anni passati, le associazioni de disabili. Nelle “sfide” si alterneranno i ragazzi di: Fondazione Anffas Teramo, Associazione Senza Barriere di Teramo, AISM, Associazione Sordi Italiani (ASI), Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC), ANMIL, “A Modo Tuo” Onlus, Abruzzo Autismo Onlus, Associazione Italiana Persone Down (AIPD) e cooperativa sociale Polis.Dalla “Staffetta della spugna” alla “Cocomerata a tempo”, dal “Tiro con la fionda” a “La mummia”, “Vesti lo spaventapasseri” e “Sfoglia il porcospino”, dal “Judo” alla “Gimkana”, dal “Gioco della felicità” alla “Quadriglia creativa” passando per “Ballando nel silenzio” e tanto altro: la “competizione” si snoderà sul filo del divertimento e dello svago, fornendo allo stesso tempo spunti di riflessione per gli spettatori che vorranno non solo assistere allo spettacolo ma essere anch’essi protagonisti della serata.

IL SERVIZIO DEL TG8

L’iniziativa, che quest’anno ha anche il sostegno del CO.GE. (Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo), è promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Teramo, insieme a Comune e Prefettura di Teramo, e si avvale della collaborazione del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Teramo, del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) e dell’Associazione Zupirù Clown che, come di consueto, allieterà la serata con gag, travestimenti e pillole di buonumore

http://www.rete8.it/