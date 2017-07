Special Olympics, partenza da applausi

Sarebbe bastato l’entusiasmo dei ragazzi, anzi, degli atleti Special Olympics per rendere la manifestazione di stasera coinvolgente, emozionante. In più ci si è messo un pubblico caldo e rumoroso, che a Biella non è poi così scontato, una bella regia, musica, balli, presenze e poi la sfilata delle squadre, che non ha nulla da invidiare a quella delle Olimpiadi.

di M.Z.

E ancora, cito in ordine sparso, Sonoria, i Gibilterra, l’emozione di Margherita Granbassi, che pure di eventi e di sport se ne intende, il discorso del sindaco Marco Cavicchioli che ha idealmente donato per questa settimana la città ai ragazzi, quello di un grande Beppe Baresi (vero è l’aggettivo che lo descrive meglio), le bandiere, gli inni, i Sonics che ballano, i ragazzi degli Special Olympics anche, gli applausi nella lingua dei segni. Una girandola di emozioni che ha fatto dimenticare in fretta le lunghe code all’ingresso rese necessarie dai controlli.

Che l’evento inaugurale sarebbe stato un successo era sicuro, che sarebbe stato così coinvolgente anche nelle sue parti istituzionali si poteva soltanto sperarlo. Un grande inizio per questi Giochi tutti da seguire.

Domani renderemo conto in maniera più dettagliata della cerimonia, che al momento di scrivere queste righe è ancora in corso. Per ora ci godiamo tutta la gioia negli occhi dei 1.500 atleti, pronti ad applaudirli di nuovo nei prossimi giorni.

