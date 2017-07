Roberto Malacarne parteciperà alle Deaflympics

Sarà Roberto Malacarne, ex ciclista, dal 2013 al 2015 anche DT della MTB ed attuale Direttore tecnico Ciclismo della Federazione Sport Sordi Italia, a partecipare alle Deaflympics (Le olimpiadi per i sordi) che si terranno dal 17 luglio al 30 luglio a Samsun in Turchia. Ad accompagnarlo ci saranno il meccanico Flavio Dotta e 5 atleti, fra cui la la toscana Frulli Annalisa di Pistoia e i restanti quattro atleti Altobelli, Cucco, Carbone, Francavilla e Tramonto.

“Alle Deaflympics del 2013 – spiega Malacarne -, abbiamo portato i nostri atleti ad ottenere 3 medaglie (2 oro, 1 argento e 1 bronzo) mentre agli Europei di MTB 2014 siamo riusciti a strappare 1 argento e 3 bronzi. Voglio approfittarne per ringraziare il maglificio sportivo Natali di Natali Antonella e di Palandri Marino, che forniranno i completi ai nostri atleti che correranno alle Deaflympics di Samsun. Il nostro obiettivo per queste Olimpiadi? Altre medaglie.”

Roberto Malacarne è stato l’unico atleta sordo lucchese a conquistare 10 titoli italiani e ad indossare per 10 volte la maglia azzurra, ottenendo sempre degli ottimi piazzamenti. La vetrina dell’ex ciclista si compone da 3 Olimpiadi dei Sordi, terminati con l’ottenimento di 6 medaglie (3 argento e 3 bronzo), 2 campionati mondiali con 1 bronzo, 1 campionato europeo e 2 oro ai Meeting Internazionali. Nel 1996 viene premiato come “Miglior Atleta dell’anno della Federazione Sport Sordi Italiana e dal Panathlon Club Lucca” e successivamente premiato nel 2000 con la “Torretta d’Oro” dal comune di Porcari.

“La comunità di Porcari farà il tifo per “Mister Malacarne”, che da quanto mi ha spiegato, si è già posto l’obiettivo di tornare a casa con altre medaglie per il suo team e la nostra nazionale. Sono sicuro che riuscirà nel suo obiettivo. Conosco molto bene Roberto – spiega il consigliere delegato allo Sport David Del Prete – e perciò sono certo che non ci deluderà. Faccio il mio in bocca al lupo a Malacarne ed il suo team a nome di tutta Porcari, ma soprattutto, lo voglio rivolgere a tutti gli Atleti sordi che rappresenteranno la comunità dei sordi che da 21 anni ho avuto modo di conoscere. Qualsiasi sarà il risultato, sarò contento di ricevere in comune il DT Malacarne con il suo team. Avanti azzurri, noi siamo con voi!”

