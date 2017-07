Riganti, un sogno a cinque cerchi “In Turchia per salire sul podio”

E’ iniziato il conto alla rovescia per Fabio Riganti, il nuotatore non udente di Villadossola che dal 18 al 30 luglio sarà al via delle Deaflympics, le Olimpiadi «silenziose» in Turchia.

Sarà uno dei 141 azzurri fra atleti, tecnici e dirigenti impegnati nelle tredici diverse discipline dei Giochi. E se è vero che partecipare è già un onore, conquistare una medaglia è il suo sogno. Per questo da settembre si è trasferito a Torino, dove sta seguendo una preparazione specifica. «Ho ancora un mese p…continua

ARIANNA TOMOLA