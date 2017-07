Primi incontri per il progetto ‘cinema senza barriere’

Inizia a prendere forma il progetto “cinema senza barriere”. Per avviare le necessarie sinergie, si sono incontrati il consigliere comunale di Forza Italia Francesco Ruberto, Rosy Rubino componente del dipartimento pari opportunità dello stesso partito, Luciana Lo Prete presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione provinciale di Catanzaro, nonché vice-presidente regionale della stessa, insieme al Consigliere Provinciale UICI Domenico Garieri.

«Il progetto, che al momento si trova in una fase embrionale, prevederà per la sua realizzazione anche il coinvolgimento di altre associazioni interessate come l’associazione dei sordi.

Lo stesso prevede la proiezione di film di normale distribuzione con audiocommento per non vedenti ed ipovedenti e sottotitoli per non udenti», si spiega nel comunicato stampa, «scopo principale è quello di riconoscere il diritto ad andare al cinema a tutti, anche a persone che richiedono particolari ausili tecnologici per poter godere appieno del film. Lo scopo finale è l’integrazione sociale e la promozione di una nuova cultura del rispetto tra persone con disabilità sensoriali e normodotati.

Questo progetto sarà un esempio di alleanza e collaborazione sinergica tra privato sociale, mondo del volontariato e istituzioni».

Dell’intesa dovrà poi successivamente anche essere interessato il gestore del cinema comunale, incarico attualmente vacante in attesa della pubblicazione del nuovo bando per i servizi legati alla settima arte

