Oggi la lingua dei segni ha anche la voce

Da oggi la lingua dei segni ha una voce. Merito di Mohamed Elwazer, 28enne rampante imprenditore, sociale, egiziano, che ha inventato un dispositivo per tradurre i segni in parole e viceversa.

di Ilaria Lonigro – 31.07.2017

Si chiama KinTrans. Che, come fanno alcune consolle di giochi, legge i movimenti nello spazio grazie a un controller senza fili.

E, questa la novità, li ripete ad alta voce o li trascrive per chi non parla il LIS e fa lo stesso al contrario. In totale riservatezza, senza bisogno di un interprete e senza registrare le conversazioni. Bastano una connessione wifi e una presa elettrica.

Con un’idea così, Mohamed Elwazer ha conquistato la copertina di Forbes: “La start up più promettente nata negli Emirati Arabi Uniti”. È qui, infatti, che Elwazer con il motto “hands can talk”, le mani possono parlare, ha trovato gli investitori per mettere a punto il progetto nato, come lui stesso racconta, quasi per caso: “mi ricordo di alcuni bambini che cercavano di parlare con i segni a un poliziotto ma lui non poteva capire quello che dicevano”.

Il sistema riconosce già migliaia di segni statunitensi e arabi con il 98% di affidabilità ed è già all’opera in alcune banche e uffici pubblici statunitensi e degli Emirati.

“Mi piacerebbe che fosse introdotta negli aeroporti e nelle stazioni” ha detto Victor Sitali, un pittore sordo che per primo ha testato il nuovo dispositivo.

Se la mission di KinTrans (oggi disponibile solo per le aziende e non per i privati) è nel futuro aiutare i 13 milioni di sordi americani, il prossimo passo è creare una app per gli smartphone: “così se un sordo fa una telefonata per una consegna o chiama un’ambulanza, può fare i segni al cellulare”. Dite voi se questa non è una rivoluzione!

http://www.west-info.eu