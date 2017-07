Nuovi taxi adattati ai disabili in servizio a Madrid

Madrid avrà presto 300 nuovi taxi adattati alle persone con disabilità.

di Ivano Abbadessa – 14.07.2017

Che si aggiungeranno ai 263 già oggi pienamente in servizio. Nel lanciare il bando aperto ai tassisti in possesso di regolare licenza, il Comune di Madrid ha sottolineato come l’obiettivo di questa iniziativa sia quello di aumentare il numero di queste speciali auto in circolazione per meglio rispondere alle esigenze delle persone diversamente abili. Con questa mossa la capitale spagnola continua il suo impegno per il diritto alla piena mobilità dei disabili.

È di non molto tempo fa la decisione di Madrid di dotare i taxi di un adesivo con informazioni in Braille con dettagliati dati sulla targa del veicolo, sulla licenza comunale, sui posti a sedere disponibili, sull’immatricolazione e sulle tariffe vigenti. In modo che queste possano essere consultate anche da persone non vedenti.

http://www.west-info.eu